Francuska piłkarka Florine Kouessan i jej klub Witch FC

Jak rozwija się piłka nożna kobiet we Francji?

Gdy byłam młodsza, piłka nożna była postrzegana jako aktywność zarezerwowana dla chłopaków. Moi bracia żartowali nawet nieraz, że chcą grać tylko z chłopakami, aby się mnie pozbyć. Z biegiem lat zauważyłam jednak, że kobiety coraz odważniej upominają się o swoje miejsce w tym świecie. Widać to na przykładzie profesjonalnych zespołów, o których jest coraz głośniej, mistrzostw świata, które odbyły się we Francji w 2019 roku, oraz kobiet ze świata piłki, którym poświęca się więcej uwagi w mediach. Piłka nożna kobiet przeszła długą drogę – kiedyś nikt jej nie doceniał, a nawet nie dostrzegał, a obecnie mówi się o niej w telewizji i pisze w gazetach.



Przez ostatnie 2–3 lata widziałam rzeczy, których nawet sobie nie wyobrażałam. Widzę reklamy meczów piłkarskich kobiet i wydaje mi się to naturalne. Cieszę się z tej zmiany, ponieważ zmotywowała mnie ona do dołączenia do kobiecego zespołu, w którym mogę regularnie grać. Mimo że zawsze lubiłam grać w piłkę, nigdy nie myślałam, że trafię do zespołu, a to właśnie się stało.