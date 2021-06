Korzyści płynące z ćwiczeń o różnych porach dnia

7 rano: naturalny zastrzyk energii

Według badania opublikowanego w czasopiśmie The Journal of Physiology ćwiczenia mogą pozytywnie wpłynąć na Twój rytm dobowy, czyli to, jak Twoje ciało dopasowuje się do słońca. Badanie to pokazuje, że poranne treningi cofają biologiczny zegar do wcześniejszej godziny.

Świetnie, ale co to naprawdę oznacza? Dzięki tej zmianie będziesz mieć więcej energii z rana i poczujesz większe zmęczenie, gdy Twoje ciało uzna, że czas na sen – Twój rytm będzie bardziej zbliżony do wschodów i zachodów słońca. Biorąc pod uwagę to, że kontakt ze światłem ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania naszego zegara biologicznego – który może mieć wpływ na hormony, temperaturę ciała i nawyki żywieniowe, a więc na czynniki, których rozregulowanie może prowadzić do problemów zdrowotnych – trening o 7 rano to doskonałe rozwiązanie, jeśli chcesz funkcjonować na wysokich obrotach przez cały dzień.