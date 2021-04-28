Korzyści płynące z ćwiczeń o różnych porach dnia

Niektóre osoby lubią ćwiczyć z samego rana, jeszcze zanim wszyscy wstaną. Inne preferują treningi po zmroku. Podobnie jak w przypadku debaty o to, kto jest lepszy, LeBron czy Jordan, życzymy powodzenia każdej osobie, która stara się przekonać innych do swoich racji.

Jeśli masz bardzo mocne przekonanie co do tego, kiedy ćwiczysz, być może masz wrodzone predyspozycje do aktywności akurat o tej porze dnia. „Preferencje dotyczące pory treningu mogą wynikać z naszej genetyki” – mówi dra Karyn Esser, profesorka fizjologii i kierowniczka Instytutu Miologii na Uniwersytecie Florydy. Jeśli jesteś osobą, która ćwiczy wtedy, gdy ma na to ochotę, nie martw się – nie ma czegoś takiego jak magiczna treningowa godzina. Naukowcy mówią jasno: najlepsza pora na ćwiczenia jest wtedy, gdy masz na nie czas.

To bardzo dobra wiadomość – masz o jedną przeszkodę na drodze do ćwiczeń mniej. Potrzebujesz kolejnego dowodu? Coraz więcej badań pokazuje, że ćwiczenia o różnych porach dają różne korzyści. Aby odpowiednio zaplanować swój trening (lub jego brak), dowiedz się, co dokładnie dają Twojemu ciału i Twojemu umysłowi treningi w określonych porach dnia.