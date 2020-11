Korzyści, jakie dają gorące i zimne kąpiele

Kiedy stosować zimne kąpiele?

Jeśli lubisz treningi o wysokiej intensywności i potrzebujesz natychmiastowej ulgi, przekręć kurek w drugą stronę i zrób to samo, co zawodnik LA Lakers LeBron James i portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo, którzy stawiają na kąpiele z lodem. Dalleck uważa, że ta metoda, zwana zimnym zanurzeniem, jest pomocna, gdy wiesz, że będziesz mieć zakwasy i potrzebujesz regeneracji (na przykład wówczas, gdy wracasz do treningu po dłuższej przerwie). Dalleck dodaje, by pamiętać, że w przypadku pewnych konkretnych rodzajów aktywności kąpiele z lodem mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Najnowsze badanie opublikowane w „Journal of Applied Physiology” wykazało, że takie zanurzenie w zimnej wodzie po treningu oporowym może zahamować rozwój mięśni.



Jeśli chcesz zażyć kąpieli z lodem, pamiętaj, by trwała od 11 do 15 minut. Jak wynika z pewnego raportu, temperatura wody powinna wynosić od 11 do 15 stopni. Chodzi o to, że zimna woda działa jak ibuprofen i zmniejsza ból, blokując powstawanie stanu zapalnego w wyniku ćwiczeń. Niektóre badania pokazują nawet, że zimna woda może zmniejszyć ból do czterech dni po aktywności.



Nie wszyscy mogą uznawać zimne kąpiele za relaksujące. To jednak szansa na zmianę sposobu myślenia i odnalezienia pewnego rodzaju ukojenia. Josh Bridges, zawodowy sportowiec i były żołnierz U.S. Navy SEAL, porównuje to do medytacji. „Każdego ranka wstaję i od razu idę do wanny z zimną wodą, która stoi pod moim domem. Woda ma dosłownie 1 stopień. Najpierw muszę przełamać warstwę lodu na górze, a potem wchodzę do wody i zostaje w niej na cztery minuty i po prostu oddycham”– mówi. „Po czymś takim wiem, że reszta dnia to będzie dla mnie bułka z masłem”.