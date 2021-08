Kort tenisowy Bunabhainneadar

Tenis to jednak nie wszystko. „Kort ma wiele innych zastosowań, o których nawet nie myślałem” – mówi Mike. Oprócz bycia dyplomowanym trenerem Lawn Tennis Association jest też wykwalifikowanym instruktorem hathajogi. Peggy to natomiast dyplomowana trenerka personalna i instruktorka pilatesu, która specjalizuje się w pomaganiu seniorom z problemami ze sprawnością ruchową. Gdy tylko mogą, prowadzą zajęcia na świeżym powietrzu z widokiem na morze. Świeże powietrze i zapierające dech widoki to coś dla umysłu, duszy i ciała. „Grupa ludzi na kolorowych matach z nogami w powietrzu na tle pięknego krajobrazu to fantastyczny widok” – mówi Peggy.



Turyści przyjeżdżają tu z całego świata, szukając czegoś nowego, natomiast mieszkańcy wyspy przychodzą tu dla poczucia wspólnoty. „Kort stał się nie lada atrakcją” – mówi Mike. „Ale świadomość, że ludzie przybywają tu z drugiego końca wyspy na zajęcia w deszczu, daje chyba jeszcze większą satysfakcję” – dodaje Peggy.