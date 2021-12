Gloves Not Gunz – więcej niż klub bokserski

Zaskakująco niewielki klub bokserski, ukryty w Croydon we wschodnim Londynie, ma ogromny wpływ na dzieci, które starają się odmienić swoje życie. Przestrzeń jest ograniczona, w środku jest duszno i surowo, ale cel pozostaje ten sam: zmiana sytuacji trenujących w nim osób na lepsze. Klub Gloves Not Gunz, założony przez Adama Ballarda i Bena Ecketta na początku 2017 roku, narodził się z pragnienia odmienienia okolicy po tym, jak doszło w niej do serii przestępstw popełnionych przez młode osoby.



Drzwi w Gloves Not Gunz są otwarte dla każdego. W klubie można spotkać dzieci z różnych szkół i okolic, które przychodzą do niego z rozmaitymi problemami. Mają świadomość dzielących je różnic, ale zostawiają je za drzwiami klubu. To miejsce stworzone do tego, aby dobrze się bawić, spróbować czegoś nowego i wrzucić na luz. Docenia się tu każde, nawet najmniejsze zwycięstwo.



Codzienne problemy dzieciaków ze wschodniego Londynu staja się dla nich mniej dokuczliwe, gdy podnoszą ciężary oraz wykonują treningi obwodowe i ćwiczenia oddechowe. Dzięki temu znajdują ujście dla swojej energii i zyskują poczucie spokoju.