Gloves Not Gunz – więcej niż klub bokserski

Gloves Not Gunz: więcej niż klub
Społeczność
Nigdy nie jest za późno na to, aby odmienić swoje życie – niezależnie od tego, jak ono wyglądało. Poznaj klub bokserski z Londynu jednoczący młodzież wokół sportu.
Zaskakująco niewielki klub bokserski, ukryty w Croydon we wschodnim Londynie, ma ogromny wpływ na dzieci, które starają się odmienić swoje życie. Przestrzeń jest ograniczona, w środku jest duszno i surowo, ale cel pozostaje ten sam: zmiana sytuacji trenujących w nim osób na lepsze. Klub Gloves Not Gunz, założony przez Adama Ballarda i Bena Ecketta na początku 2017 roku, narodził się z pragnienia odmienienia okolicy po tym, jak doszło w niej do serii przestępstw popełnionych przez młode osoby.
Drzwi w Gloves Not Gunz są otwarte dla każdego. W klubie można spotkać dzieci z różnych szkół i okolic, które przychodzą do niego z rozmaitymi problemami. Mają świadomość dzielących je różnic, ale zostawiają je za drzwiami klubu. To miejsce stworzone do tego, aby dobrze się bawić, spróbować czegoś nowego i wrzucić na luz. Docenia się tu każde, nawet najmniejsze zwycięstwo.
Codzienne problemy dzieciaków ze wschodniego Londynu staja się dla nich mniej dokuczliwe, gdy podnoszą ciężary oraz wykonują treningi obwodowe i ćwiczenia oddechowe. Dzięki temu znajdują ujście dla swojej energii i zyskują poczucie spokoju.
„Boks bardzo mocno wpłynął na moje życie. Całkowicie odmienił to, jak patrzę na rzeczywistość. Od kiedy zacząłem trenować boks, mam w sobie więcej pozytywnej energii, pewności siebie oraz wiary we własne możliwości”.
W tym odcinku serii „Pasja ekipy” poznamy Precieuksa Nokę i innych członków klubu, którzy sprawiają, że ta niesamowita organizacja wypełnia swoją misję. Dowiemy się też, w jaki sposób wyzwanie, jakim jest nauka boksu, pozwala zmieniać życia.
Tekst: Liz Baldwin
Zdjęcia: Lauren Maccabee
Animacja: Alice Issac
Film: Ramone Anderson, Jake Gabby