Jak wystartować w wirtualnym wyścigu

01. Zmień perspektywę.

„Powodem, dla którego większość ludzi biega w wyścigu, jest potwierdzenie czegoś pozytywnego o sobie, że mogą rozpocząć i ukończyć wyzwanie” – mówi Waite. I wierz nam: wirtualny wyścig to spore wyzwanie.



Dlaczego? Waite mówi, że możemy częściej lub bardziej intensywnie odczuwać pokusę wycofania się z udziału w biegu niż zazwyczaj. Dzieje się tak po części dlatego, że wirtualne wyścigi wiążą się z dużą elastycznością, ale przede wszystkim z powodu tego, że brak energetyzującego, wyczekanego wydarzenia może dać poczucie nieistotności przygotowań. Tak więc potrzeba jeszcze większej zawziętości, aby podczas biegu dawać z siebie wszystko. Zamiast pozwolić, aby ten dodatkowy ciężar stanął Ci na drodze, wykorzystaj go jako pozytywny bodziec. „Chęć samodzielnego ukończenia półmaratonu lub maratonu to wyraz wielkiej determinacji” – mówi Bennett.



Jeżeli wciąż kwestionujesz znaczenie całego przedsięwzięcia, Waite sugeruje spisanie listy największych inspiracji do ścigania się. „Przypomnisz sobie, że nawet bez fanów i bez medalu za udział (choć niektóre organizacje wysyłają takie nagrody pocztą) gonisz za wyznaczonym celem” – tłumaczy. Nie potrzebujesz do tego ani innych osób, ani żadnych przedmiotów.



02. Przemyśl dystans.

To, że w Twoich planach było ukończenie tradycyjnego maratonu jesienią, nie oznacza, że musisz ukończyć jego wirtualną wersję w tym samym czasie. Zastanów się ponownie nad wszystkim, biorąc pod uwagę okoliczności – może zajęcia online są dla Ciebie sporym obciążeniem albo ostatnio nie możesz trenować jak zazwyczaj – i wybierz dystans, który będzie dla Ciebie odpowiedni. Być może oznacza to kilometrowy wyścig na sprawdzenie swojej szybkości albo coś mniej obciążającego organizm, jak bieg na 10 kilometrów. „Bardziej prawdopodobne jest to, że będziesz sumiennie trenować i cieszyć się dniem wyścigu, jeśli wybierzesz dystans, który naprawdę Cię zmotywuje, ponieważ będziesz potrzebować tej pasji jeszcze bardziej, aby dać z siebie wszystko” – tłumaczy Waite.



03. Trzymaj się planu.

Planowanie własnego wyścigu nie oznacza, że nie trzeba przestrzegać reguł. „W przeciwnym wypadku możesz nagiąć pewne zasady” – twierdzi Waite. „Jeśli poważnie traktujesz czas startu i zaplanowaną trasę, to sprawi, że poczujesz się bardziej realnie, i pomoże Ci to uniknąć dodatkowych nerwów w dniu wyścigu. Więc jeśli ustalisz, że „pistolet startowy wystrzeli” o 7.30, to o 7.15 bądź już na rozgrzewce.



04. Zwizualizuj sobie najtrudniejsze chwile.

„Bez innych zawodników i tłumów kibiców łatwiej o utratę skupienia, użalanie się nad sobą albo poddanie się” – mówi Bennett. Tu pomocna może być wizualizacja. Wyobraź sobie, że przekraczasz linię mety, i to, jak radzisz sobie z wszelkimi przeszkodami, które mogą się pojawić. Będziesz powtarzać sobie jakąś mantrę? A może przypomnisz sobie listę powodów, dla których to robisz? Kiedy podczas wirtualnego wyścigu napotkasz psychiczną barierę, będzie mniejsze prawdopodobieństwo, że odpuścisz, nawet pomimo braku kibiców obserwujących Twoje poczynania.



05. Trzymaj się swoich rytuałów.

„Jeśli będziesz zachowywać się, tak jak w dniu wyścigu, to ciało i umysł się do tego dostosują” – mówi Waite. Włóż swoje buty i strój (jeśli chcesz, możesz nawet umieścić na nim swoje nazwisko) i pstryknij zdjęcie do mediów społecznościowych. Zjedz zdrową kolację i wcześnie idź spać. Po przebudzeniu zjedz taki posiłek jak zazwyczaj przed wyścigiem. „Takie rzeczy wywołują ekscytację i entuzjazm, które czujesz przed wyścigiem” – dodaje. Ponadto wirtualny wyścig nie musi oznaczać całkowitej samotności, więc możesz wyznaczyć strefy kibica dla przyjaciół i rodziny w miejscach, w których spodziewasz się napotkać motywacyjną barierę.



06. Uczcij ten dzień!

Wypicie kufla piwa po maratonie w Londynie lub zjedzenie pizzy typu deep-dish w Chicago to normalna sprawa. Po swoim wirtualnym wyścigu Waite wraz z jej partnerami treningowymi poszli ze swoimi psami do lokalnego parku i wypili po kieliszku wina. Jak mówi Waite: „Jeśli potrafimy sobie wyobrazić tę pozytywną energię i świętowanie po wyścigu, może to nam potwierdzić słuszność podjęcia wyzwania i przypomnieć, że wysiłek w końcu będzie tego wart”.