Jak wybrać odpowiednie buty do biegania

Wszystko jasne, masz już swoje idealne buty – świetnie! Niestety, w niedalekiej przyszłości prawdopodobnie konieczne będzie przechodzenie przez to wszystko raz jeszcze. „But jest niczym mięsień” – mówi Klein. „Gdy mięsień jest zmęczony, nie może spełniać swojej funkcji. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku butów. Znoszone lub zniszczone buty tracą swoją strukturę i nie są w stanie dłużej nam służyć”.



„W tej samej parze można zwykle biegać nawet przez 500–800 km, w zależności od sposobu biegania” – mówi Welch. „Jednak lądowanie przed swoim środkiem ciężkości, nadmierna pronacja czy stawianie kroku na części buta wysuniętej za bardzo do przodu lub do tyłu mogą spowodować szybsze ścieranie się podeszwy zewnętrznej” – dodaje.



„Najłatwiej ocenić, czy należy już wymienić buty, zwracając uwagę na to, jak się w nich biega” – mówi Fitzgerald. „Zadaj sobie pytanie, czy nadal zapewniają Twoim stopom i nogom wsparcie i amortyzację, które dawały Ci wcześniej” – radzi. Jeśli odpowiedź brzmi „nie” lub jeśli podeszwa jest wyraźnie zużyta, czas na nową parę.



Jeśli masz szczęście i Twój ulubiony model cały czas jest w sprzedaży, możesz po prostu kupić nową parę. Jeśli pojawiła się jego nowa wersja, lepiej przymierzyć buty, aby upewnić się, że po zmianach wszystko nadal Ci w nich odpowiada. Dobra wiadomość jest taka, że teraz wiesz już, na co zwracać uwagę.



No i możesz z czystym sumieniem udać się na zakupy.