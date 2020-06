Jak wybrać odpowiednie buty do biegania

Buty odpowiednie do rodzaju biegu

„W przypadku luźnych, codziennych biegów powinny wystarczyć neutralne buty z amortyzacją” – mówi Jason Fitzgerald, trener Amerykańskiego Związku Lekkiej Atletyki, główny trener Strength Running i gospodarz podcastu Strength Running. Większość butów do biegania zapewnia połączenie amortyzacji z dynamiką, które doskonale sprawdza się podczas długich biegów, zapewniając przy tym na tyle duży zwrot energii, że bez problemu zwiększysz tempo.



„Podczas zawodów lub treningów na szybkość lepiej sprawdzą się lżejsze buty” – mówi Bennett. (Jeśli biegniesz z maksymalną szybkością, im mniejszy ciężar na stopach, tym lepiej). Jeśli natomiast ćwiczysz na bieżni, możesz pomyśleć o inwestycji w buty z kolcami, które wbijają się w nawierzchnię, zwiększając przyczepność podczas biegu. „Kolce są idealne, ale lżejsze buty do biegania o płaskiej podeszwie również zapewniają dobre czucie podłoża i doskonale nadają się do biegania w terenie” – mówi Robyn LaLonde, trenerka Nike Run Club z Chicago.



„Jeśli ruszasz na szlak, będziesz potrzebować butów do biegania w terenie, które lepiej sprawdzą się wśród korzeni i kamieni na bardziej miękkich i nierównych nawierzchniach” – mówi LaLonde. Buty tego rodzaju mają trwałą podeszwę i szerszą podstawę z bieżnikiem zwiększającym przyczepność. Możesz zdecydować się też na wodoodporne lub nieprzemakalne buty do biegania w terenie z kołnierzem przy kostce, który chroni przed dostawaniem się do środka pyłu i kamyków. Jeśli biegasz po stromych lub kamienistych trasach, LaLonde poleca buty z twardą płytką w podeszwie środkowej, która chroni stopy przed wystającymi korzeniami i innymi nierównościami, co przekłada się na większy komfort biegu na bardziej wymagających nawierzchniach.