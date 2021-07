Zdaniem ekspertów od snu: jak uniknąć nocnych pobudek

2. Drink przed snem

Drink (lub dwa) przed snem sprawia, że zasypiasz bez żadnych kłopotów dzięki uspokajającemu efektowi alkoholu. Mimo to o 2 w nocy już nie śpisz. „Być może musisz udać się do toalety – jest to też jednak czas, gdy ciało kończy metabolizować alkohol, co prowadzi do trudności ze snem w drugiej części nocy” – tłumaczy Baker. Alkohol zmienia również elektryczną aktywność mózgu, która zwykle ma miejsce podczas snu, i podwyższa tętno, a tego chcielibyśmy uniknąć.



Rozwiązanie: „pora na ostatniego drinka to kilka godzin przed położeniem się do łóżka” – mówi Baker (a lepszym pomysłem od kilku drinków jest kieliszek wina do obiadu).