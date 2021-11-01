Zdaniem ekspertów od snu: jak uniknąć nocnych pobudek

Spędzanie w łóżku zbyt dużej ilości czasu, nie śpiąc, jest kompletnie nieproduktywne. „Dobrze, jeśli Twoje ciało kojarzy łóżko ze spaniem” – wyjaśnia Peters. „Jeśli przebywamy w nim za długo bez spania, może zacząć kojarzyć się ono z aktywnością lub, co gorsze, z nerwami lub bezsennością”.



Rozwiązanie: zrelaksuj się przez godzinę w sypialni (poczytaj książkę, uzupełnij dziennik, poświęć czas na pracę z oddechem, wykonaj sesję jogi, poćwicz uważność, rozluźnij mięśnie lub posłuchaj kojącej muzyki), aby uspokoić się przed zawinięciem się w kołdrę. „Dzięki temu senność przyjdzie do Ciebie w naturalny sposób” – mówi Baker.







Nawet jeśli będziesz postępować zgodnie z tymi radami, możesz obudzić się o 3 nad ranem. Jeśli przydarzy Ci się taka sytuacja, zawsze możesz skorzystać ze sprawdzonej metody z liczeniem owiec. „To naprawdę działa” – mówi Baker. Możesz też spróbować snu na jawie: wyobraź sobie, że jesteś w szczęśliwym miejscu i skup się na głębokich oddechach.



Nie pomaga? Jeśli leżysz dłużej niż 20 minut, wstań z łóżka (aby nie kojarzyć go z brakiem snu) i postaraj się poczytać lub pomedytować albo posłuchaj usypiającej muzyki. Wróć do łóżka dopiero wtedy, gdy Twoje oczy zaczną się zamykać. Daj sobie czas i zaufaj tej metodzie – sen w końcu do Ciebie przyjdzie.