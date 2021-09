Jak stworzyć mentalność zespołową według trenera Patricka Sanga

Gdybyś odwiedziła jeden z moich obozów biegowych, zobaczyłabyś sportowców biegających w grupach – zawsze trenujemy jednak ze świadomością, że grupa składa się z jednostek. Właśnie dlatego, gdy przyjmuję nowego sportowca, w pierwszej kolejności staram się go poznać jako osobę: pytam o sportowe mocne strony, o jego edukację i o to, co go motywuje do rywalizacji. Dzięki temu mogę dopasować swój styl trenowania tak, aby pomóc każdemu z moich biegaczy wyznaczać sobie cele i je osiągać.



Odkryłem, że sportowcy osiągają swoje indywidualne cele z większą regularnością, gdy dążą do nich jako zespół. W przypadku biegania, jeśli sportowiec chce poprawić swoją wytrzymałość i kontrolę, trenowanie z czterema lub pięcioma innymi biegaczami może mu w tym pomóc. Gdy jednostka trzyma się grupy, zamiast cały czas starać się być na jej czele, uczy się, jak zachowywać więcej energii, rywalizować przez dłuższy czas i zmieniać tempo, gdy jest to konieczne.



Wygląda na to, że chcesz pokonać każdego, zarówno gdy ćwiczysz, jak i wtedy, gdy bierzesz udział w zawodach. Takie podejście nie jest pomocne w żadnej z tych sytuacji.