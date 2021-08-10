Jak stworzyć mentalność zespołową według trenera Patricka Sanga

Czy zazdrościłem Bernardowi jego złotego medalu? Ani trochę. Czułem się częścią jego sukcesu, więc pod względem emocjonalnym dzieliłem z nim tę nagrodę. Byłem również niezwykle dumny z mojego indywidualnego wyniku, ponieważ wiedziałem, że dałem z siebie wszystko. Uwierz mi, jeśli skupisz się na tym, aby w pełni wykorzystać swój potencjał, będziesz czuła satysfakcję niezależnie od rezultatu.



Pamiętaj, nie musisz przez cały czas dopasowywać się do innych. Czasami odrobina „samolubności” może pomóc Ci w rozwoju. Jeśli czujesz, że za rzadko masz szansę trenowania indywidualnie, powinnaś porozmawiać o tym ze swoją trenerką.



Byłem w podobnej sytuacji na studiach, gdy należałem do drużyny trenującej biegi przełajowe. Nasz poranny trening grupowy kończył się tuż przed pierwszymi zajęciami i było to dla nas po prostu za dużo. Całym zespołem poszliśmy do trenera i powiedzieliśmy mu, że wolelibyśmy ćwiczyć indywidualnie. Na początku miał wątpliwości, ale obiecaliśmy mu, że będziemy w formie, gdy nadejdzie czas. Dzięki wielkiej indywidualnej pracy byliśmy tamtego roku w stanie pokonać wszystkich – jako zespół.



Sama widzisz, trening z drużyną może pomóc Ci jako jednostce, a indywidualny trening może pomóc całemu zespołowi. Bez względu na to, na czym się skupisz w dłuższej perspektywie, staraj się współzawodniczyć przede wszystkim ze sobą. A gdy wygrają też koleżanki z Twojego zespołu? Będziesz miała po prostu więcej okazji do świętowania.



Trener Sang