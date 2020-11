Jak regeneracja wpływa na układ odpornościowy

Jak działa układ immunologiczny

Mała powtórka z lekcji biologii: układ immunologiczny to złożona sieć komórek i białek, który stanowi pierwszą i najlepszą linię obrony naszego ciała przed wirusami i bakteriami. Aby go wzmocnić, należy skupić się na innych obszarach dbania o zdrowie – w tym wypadku na regeneracji – które mają na niego bezpośredni wpływ.



„Jedna wyczerpująca sesja, np. intensywny godzinny trening, zmniejsza liczbę białych krwinek i osłabia je na kilka godzin” – mówi dr Jimmy Bagley, profesor kinezjologii na San Francisco State University. Zakładając, że nie idziesz potem do restauracji ani nie ograniczasz się do poczęstowania się smoothie znajomego, nie powinno być to problemem. Jednak regularne intensywne ćwiczenia po jakimś czasie mogą dać o sobie znać.



„Ludzie, którzy ćwiczą zbyt często i zbyt intensywnie bez wystarczającej liczby dni odpoczynku, są narażeni na chroniczny stan zapalny” – mówi dr Gregory Grosicki, profesor kinezjologii na Georgia Southern University. „Im więcej sesji treningowych, tym większe ryzyko stanu zapalnego”.