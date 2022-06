Jak radzić sobie z wykluczeniem z drużyny wg trenerki Courtney Banghart

Doskonale Cię rozumiem. Przeżyłam coś takiego na własnej skórze – tak jak Ty wypadłam z zespołu, na miejsce w którym zasługiwałam. Oczywiście nie jesteśmy wyjątkami. Dlaczego więc dla osób takich jak Ty czy ja jest to znaczenie gorsza sytuacja?



Wierz mi, gdy dorastałam, sport był dla mnie wszystkim. Moim pierwszym słowem nie było „mama” ani „tata”, ale „piłka”. Nie żartuję. Pochodzę z małego miasteczka w New Hampshire, gdzie każdy uprawiał jakiś sport, ponieważ w innym przypadku nie udałoby się zebrać żadnego zespołu. Byłam dzieciakiem, który wracał z treningu piłki nożnej i jeszcze przed zdjęciem nagolenników zaczynał grać w kosza. Zdarzało mi się też jeździć na desce, grać w hokeja na lodzie i próbować łyżwiarstwa figurowego.



Moją pierwszą miłością była jednak piłka nożna. Ten sport jako pierwszy złamał mi też serce.



Gdy miałam dziewięć lat, chciałam się dostać do piłkarskiej drużyny U-12. Mój szkolny zespół był najlepszy w całym stanie, więc byłam przyzwyczajona do wygrywania. Byłam pewna, że dostanę się do drużyny. Tak się jednak nie stało. Na początku nie mogłam w to uwierzyć. Nigdy wcześniej nie zdarzyło mi się coś takiego. To, co potrafiłam, nie wystarczyło. Nie byłam potrzebna. Trener powiedział moim rodzicom, że dobrze rokuję, ale jestem o wiele za mała. Rodzice starali się mnie pocieszyć. Nic nie pomagało. Byłam zdruzgotana.



Jak sobie z tym poradziłam? Cóż, chyba nie za dobrze, skoro nadal o tym opowiadam! Nie zrezygnowałam jednak z gry, ponieważ w gruncie rzeczy nie miałam innego wyboru. Być może zabrzmi to nieco dramatycznie, ale tak to wygląda: sport zawsze był dla mnie sposobem nawiązywania relacji ze światem. To był cały znany mi świat. Nie było opcji, abym z tego zrezygnowała. Oceniając Twój charakter na podstawie 100-wyrazowego maila, widzę, że jedziemy na tym samym wózku.