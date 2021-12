Jak radzić sobie z łobuzami wg trenera Gjerta Ingebrigtsena

Oczywiście są to tymczasowe rozwiązania. Znęcający się raczej nie zmieni swojego zachowania, jeśli ktoś nie pociągnie go do odpowiedzialności. Nie nauczy się samoregulacji, kiedy jest napompowany adrenaliną, chyba że ktoś pomoże mu połączyć kropki między jego działaniami a ograniczeniem czasu gry (lub przegraniem meczu!).



Dlatego tak ważne jest, abyś powiedział swojemu trenerowi, co się dzieje. Wiem, że nie jest łatwo to zrobić, ale to Twój trener musi porozmawiać z tym kolegą z drużyny, a nie Ty.



Po pierwsze dlatego, że próba konfrontacji z kolegą z drużyny może narazić Cię na ryzyko odwetu. Po drugie dlatego, że Twój trener ma dwa zadania do wykonania: musi powstrzymać znęcanie się, które ma miejsce teraz, i zapobiec ewentualnemu znęcaniu się w przyszłości.



Mam nadzieję, że Twój trener skorzysta z tej okazji, aby poprawić sytuację Twoją i całego zespołu. Nie chodzi tylko o zneutralizowanie łobuza, ale też o stworzenie atmosfery, w której koledzy z zespołu wiedzą, jak wspierać się nawzajem i że mogą mówić, gdy źle się dzieje w drużynie.



I możesz być bardzo dumny, że jesteś częścią tworzenia tej atmosfery. Może się nawet okazać, że zaczniesz zdobywać więcej goli, a drużyna zacznie więcej wygrywać. Dręczyciel drużyny może obudzić się pewnego dnia i zrozumieć, że to on was wszystkich powstrzymywał. A jeśli to do niego nie dotrze? Jeśli nie zrozumie, jak ważne jest traktowanie innych z szacunkiem? Cóż, w takim przypadku prawdopodobnie jego czas w drużynie dobiegnie końca.





Trener Ingebrigtsen