Jak według trenera Patricka Sanga radzić sobie z lękiem przed porażką

Swoją przygodę z bieganiem zacząłem do biegu z przeszkodami, który wiąże się z przeskakiwaniem przez barierki i zbiornik z wodą. Aby pokonać kolejną przeszkodę, Twój umysł i Twoje ciało muszą ze sobą współpracować. Właśnie to przekonanie stanowi fundament mojej trenerskiej filozofii. Chcę, aby moi biegacze mieli świadomość tego, jak machają rękami, jak poruszają nogami i na czym skupione są ich oczy. Nawet w biegach długodystansowych, podczas których koncentrowanie się na odczuciach swojego ciała może być niekomfortowe, ciało i umysł biegacza zawsze powinny być ze sobą zsynchronizowane. To pozwala biec w bardziej przemyślany sposób, który nie sprawia tyle trudności.



W pewnym sensie niepokój, który odczuwasz, przypomina Ci o tym, aby zachować czujność i koncentrację. Jeśli będziesz w stanie wykształcić w sobie umiejętność skupiania się na tym, jak porusza się Twoje ciało, gdy się denerwujesz, wręczysz sobie potężne narzędzie, które pomoże Ci osiągać dobre wyniki pod presją. Być może teraz, gdy uczucie niepokoju przypomina głos krzyczący na Ciebie i nakazujący panikować, nie wydaje Ci się to możliwe, ale jeśli zaczniesz wykorzystywać wszystkie te techniki, o których mówiłem – unikanie stresujących rozmów, uspokajanie umysłu za pomocą muzyki lub czytania czy wchodzenie w rolę lidera swojej drużyny – niepokój zacznie słabnąć, aż w końcu zmieni się w coś w rodzaju szeptu.



Niech ten szept będzie dla Ciebie wiadomością o następującej treści: „Czas na skupienie. Czas na oddech. Czas na skoncentrowanie się na tej jednej chwili”. Być może Twój niepokój nigdy Cię nie opuści, ale na pewno się zmieni. Może się też okazać, że ta jego nowa wersja będzie Ci bardzo przydatna.



Trener Sang