Jak według trenera Patricka Sanga radzić sobie z lękiem przed porażką

Nie jesteś sam. Wielu biegaczy doświadcza uczucia niepokoju, zwłaszcza tuż przed zawodami.



Niestety, jeśli chodzi o sportowców biorących udział w rywalizacji, może wydawać się im, że ten niepokój wręcz wisi w powietrzu. I czasami, w pewnym sensie, tak właśnie jest. Sportowcy uwielbiają rozmawiać o rywalizacji: z kim się mierzymy, jakie są nasze osobiste rekordy, o co toczy się gra. A gdy wielu sportowców dołącza do rozmowy, to uczucie niepokoju wydaje się wszechobecne.



Czasami sportowcy tworzą taką atmosferę przez przypadek. Czasami robią to umyślnie. Niektórzy biegacze wykorzystują to, aby zdekoncentrować lub onieśmielić swoich przeciwników. Tak się dzieje, więc warto mieć tego świadomość.



Gdy startowałem w mistrzostwach świata w 1987 roku, miałem możliwość rywalizowania z fantastycznymi sportowcami – jeden z nich był naprawdę świetny w rozpraszaniu przeciwników przed biegiem. Gdy wchodził na linię startu, z całej siły kopał bloki startowe, tak żeby usłyszał to cały stadion. Była to strategia zamierzona i, moim zdaniem, bardzo skuteczna.



Musisz po prostu zdać sobie sprawę z tego, że częściowym źródłem tego poczucia niepokoju może być Twoje środowisko. Pierwszym krokiem powinna więc być jego zmiana. Zwróć uwagę na to, kto cały czas mówi o zawodach, i odsuń się nieco od tej osoby. Postaraj się też posłuchać muzyki – mnie przed startem to uspokaja. Również czytanie w wieczór przed zawodami może pomóc Ci wyrwać się z tej pętli nerwów. Potraktuj to jak trening skupiania uwagi na czymś innym podczas stania na linii startu.