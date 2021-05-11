Sześć sposobów na powolne jedzenie i czerpanie z tego przyjemności

Nie da się więc ukryć, że istnieje wiele czynników, które utrudniają nam wciśnięcie hamulca w porze posiłku. Czemu mielibyśmy jednak się tym przejmować? Choćby dlatego, aby być w stanie określić, kiedy czujemy sytość, i wiedzieć, kiedy wstać od stołu, aby się nie przejeść.



„To coś, o czym wielu z nas nie pamięta od lat” – mówi dra Krista Scott-Dixon, dyrektorka programowa w Precision Nutrition. „Nie mamy wewnętrznej świadomości tego, kiedy czujemy się głodni, a kiedy jesteśmy syci. Zamiast tego polegamy na zewnętrznych kryteriach (np. »Czas na obiad«, »Moja partnerka je, więc ja też powinienem« lub »Nadal mam jedzenie na talerzu«)” – wyjaśnia. Jedzenie powoli pozwala nam natomiast kontrolować to w prosty sposób i zwiększa szansę na to, że nie przesadzimy (nawet jeśli w Twoich planach było to czwarte taco).



„Taka metoda działa, ponieważ jedzenie uruchamia w ciele mnóstwo reakcji: mózg odbiera fizyczne sygnały (zaciskające się i rozluźniające mięśnie szczęki podczas przeżuwania), układ trawienny przygotowuje się do odebrania i przetworzenia jedzenia, a system kontrolujący apetyt uwalnia hormony, które powodują, że czujesz sytość” – tłumaczy Melanson.