Sześć sposobów na powolne jedzenie i czerpanie z tego przyjemności

Jednak jeśli sprzątnięcie jedzenia z talerza zajmuje Ci mniej czasu niż umycie go, Twoje ciało i Twój mózg nie mają szans na zarejestrowanie tego, co się dzieje, i odpowiednią reakcję. „Zwolnij, a unikniesz przejedzenia teraz i w przyszłości” – mówi Melanson.



Dodatkowe korzyści? „Wolniejsze jedzenie poprawia trawienie” – mówi Scott-Dixon. Gdy wpychasz w siebie jedzenie, po prostu wpada ono do ciała, zaskakując zarówno żołądek, jak i jelita i nie dając im czasu na odpowiednią reakcję. Możesz również uruchomić w ten sposób swój współczulny układ nerwowy (tryb „walcz lub uciekaj”), który odsuwa krew od układu trawiennego i komplikuje pracę jelit transportujących jedzenie. Wszystko to może skutkować zgagą, niestrawnością lub zaparciami.



Odkładając na bok funkcje życiowe, eksperci zgadzają się, że powolne jedzenie daje nam więcej radości. „Badania pokazują, że ludzie czerpią więcej przyjemności z tego samego posiłku, gdy jedzą go wolniej, co oznacza, że do takiego poczucia satysfakcji potrzebujemy mniej kalorii” – mówi Melanson. To doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy chcą kontrolować swoją wagę, nie rezygnując przy tym z przyjemności (i słusznie!). Taka strategia przydaje się również wtedy, gdy chcemy uniknąć pełnego żołądka podczas ćwiczeń.