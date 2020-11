Jak ćwiczenia wpływają na układ odpornościowy?

Jak działa układ immunologiczny

Mała powtórka z lekcji biologii: układ immunologiczny to złożona sieć komórek i białek, który stanowi pierwszą i najlepszą linię obrony przed wirusami i bakteriami. Aby go wzmocnić, należy skupić się na aspektach dbania o zdrowie – w tym wypadku na ćwiczeniach – które mają na niego bezpośredni wpływ.



„Ćwiczenia, siłowe lub kardio, poprawiają cyrkulację ważnych komórek odpornościowych, co zmniejsza ryzyko infekcji” – mówi dr David C. Nieman, członek American College of Sports Medicine i profesor biologii w North Carolina Research Campus na Appalachian State University. Niedawno opublikował na ten temat artykuł w czasopiśmie „Exercise Immunology Review”.



Ruch, a w szczególności 30 minut ćwiczeń w średnim lub intensywnym tempie, aktywuje ważne komórki odpornościowe (neutrofile, monocyty, komórki K, limfocyty T), wyciągając je z „baz” peryferyjnych (śledziona, węzły chłonne, szpik kostny) i przenosząc do krwi i naczyń chłonnych, gdzie ich cyrkulacja w ciele jest większa niż normalnie. Dzięki temu są w stanie lepiej wykrywać wirusy i bakterie. „Aktywność fizyczna stymuluje również funkcjonowanie makrofagów (kolejnych ważnych komórek odpornościowych), co przekłada się na lepszą ochronę przed wirusami” – mówi Nieman.



„Chcesz, żeby wszyscy ci żołnierze byli w pogotowiu. Dzięki temu mogą zająć się wirusem, zanim ten będzie w stanie odpowiedzieć i przygotować plan ataku” – dodaje Nieman. Jeśli odpuszczasz sobie codzienny spacer lub trening, aby zostać w łóżku, lub całe dnie siedzisz przy biurku, możesz liczyć tylko na podstawową obronę. Główne działa pozostają w tyle, a Twój układ odpornościowy nie jest odpowiednio chroniony.



Nie tylko to, czy się ruszasz, ma znaczenie, ale również to, jak to robisz. Pamiętasz, jak mówiliśmy, że ćwiczenia wywołują w ciele napięcie? Ważne, aby znaleźć złoty środek: należy ćwiczyć tyle, aby Twoja odpornościowa armia była cały czas w gotowości, ale nie tyle, aby ją unieruchomić (z powodu stanu zapalnego). Oto jak to zrobić.