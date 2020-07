Intensywne treningi rodzinne

Ćwiczenia rodzinne: dodaj domownikom energii dzięki temu półgodzinnemu treningowi

Zmobilizuj domowników do ruchu i obudź w nich chęć do dalszych ćwiczeń! Ten energetyczny rodzinny trening opiera się na inspirowaniu siebie nawzajem i wytrwałości. Koniecznie go wypróbuj.



Wytrwałość to kluczowy element bycia aktywnym, więc opracowaliśmy ten trening, aby każdy z nas mógł poczuć się jak mistrz. Zapewnij rodzinie dawkę ruchu tym łatwym spalaczem kalorii, który zapewni wszystkim sporo energii.