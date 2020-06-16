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Prosty dwuetapowy spalacz kalorii

Coaching
Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca 2020

Nike Training

Intensywne treningi rodzinne
Intensywne treningi rodzinne

Ćwiczenia rodzinne: dodaj domownikom energii dzięki temu półgodzinnemu treningowi

Zmobilizuj domowników do ruchu i obudź w nich chęć do dalszych ćwiczeń! Ten energetyczny rodzinny trening opiera się na inspirowaniu siebie nawzajem i wytrwałości. Koniecznie go wypróbuj.

Wytrwałość to kluczowy element bycia aktywnym, więc opracowaliśmy ten trening, aby każdy z nas mógł poczuć się jak mistrz. Zapewnij rodzinie dawkę ruchu tym łatwym spalaczem kalorii, który zapewni wszystkim sporo energii.

Intensywne treningi rodzinne

Wzbogać całość o odrobinę rytmu

Spróbujcie wykonać tę 15-minutową sesję dwa razy – jeden za drugim – aby cała rodzina mogła dać z siebie wszystko.

Niech w pierwszej rundzie dzieci wybiorą cztery piosenki, w rytm których będziecie ćwiczyć. W drugiej rundzie za motywacyjną playlistę odpowiadają dorośli.

Wytrwałość polega na znalezieniu w sobie siły do dalszej walki, a doskonałym źródłem mocy w trudnych chwilach jest muzyka. Wybierzcie więc parę utworów, dodajcie je do listy odtwarzania i ćwiczcie w ich rytm.

Intensywne pół godziny zaczyna się od naciśnięcia przycisku odtwarzania!

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Data pierwszej publikacji: 12 czerwca 2020

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