Intensywne treningi rodzinne

Prosty dwuetapowy spalacz kalorii
Coaching
Nike Training
Ćwiczenia rodzinne: dodaj domownikom energii dzięki temu półgodzinnemu treningowi
Zmobilizuj domowników do ruchu i obudź w nich chęć do dalszych ćwiczeń! Ten energetyczny rodzinny trening opiera się na inspirowaniu siebie nawzajem i wytrwałości. Koniecznie go wypróbuj.
Wytrwałość to kluczowy element bycia aktywnym, więc opracowaliśmy ten trening, aby każdy z nas mógł poczuć się jak mistrz. Zapewnij rodzinie dawkę ruchu tym łatwym spalaczem kalorii, który zapewni wszystkim sporo energii.
Wzbogać całość o odrobinę rytmu
Spróbujcie wykonać tę 15-minutową sesję dwa razy – jeden za drugim – aby cała rodzina mogła dać z siebie wszystko.
Niech w pierwszej rundzie dzieci wybiorą cztery piosenki, w rytm których będziecie ćwiczyć. W drugiej rundzie za motywacyjną playlistę odpowiadają dorośli.
Wytrwałość polega na znalezieniu w sobie siły do dalszej walki, a doskonałym źródłem mocy w trudnych chwilach jest muzyka. Wybierzcie więc parę utworów, dodajcie je do listy odtwarzania i ćwiczcie w ich rytm.
Intensywne pół godziny zaczyna się od naciśnięcia przycisku odtwarzania!