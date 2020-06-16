Intensywne treningi rodzinne

Spróbujcie wykonać tę 15-minutową sesję dwa razy – jeden za drugim – aby cała rodzina mogła dać z siebie wszystko.



Niech w pierwszej rundzie dzieci wybiorą cztery piosenki, w rytm których będziecie ćwiczyć. W drugiej rundzie za motywacyjną playlistę odpowiadają dorośli.



Wytrwałość polega na znalezieniu w sobie siły do dalszej walki, a doskonałym źródłem mocy w trudnych chwilach jest muzyka. Wybierzcie więc parę utworów, dodajcie je do listy odtwarzania i ćwiczcie w ich rytm.



Intensywne pół godziny zaczyna się od naciśnięcia przycisku odtwarzania!