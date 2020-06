Ile wody potrzebują biegacze?

Badania wykazały, że utrata ponad 2 procent masy ciała w wyniku odwodnienia może prowadzić do gorszej wydajności. Uważasz, że nigdy nie odwodnisz się w takim stopniu? Policzmy to. Dla osoby ważącej 70 kilogramów oznaczałoby to utratę około 1,5 kilograma wody. Taką ilość płynów z łatwością można utracić w gorący dzień lub podczas intensywnego biegu. Inne badania wykazały, że odwodnienie może skutkować większym odczuwaniem zmęczenia. Zależność jest jasna: im cięższy jest dla nas wysiłek, tym gorsze osiągamy wyniki. Z kolei badania opublikowane w Journal of Athletic Training pokazują, że 70 procent biegaczy co najmniej raz doświadczyło sytuacji, w której według nich odwodnienie znacząco pogorszyło uzyskane wyniki.



Gdy ilość wody w organizmie zmienia się, może to niekorzystnie wpłynąć na poziom elektrolitów i najważniejszych składników mineralnych, takich jak sód, potas, wapń, chlor i magnez. „Te elektrolity są potrzebne naszym mięśniom do prawidłowego działania” – mówi Ryan. Zapewniają one komórkom składniki odżywcze i eliminują z nich zanieczyszczenia oraz pomagają regulować pracę nerwów i mięśni, w tym serca. Wszystkie te elementy są kluczowe dla wydajności organizmu.