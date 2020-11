Czy ćwiczenia wyłącznie z ciężarem własnego ciała wystarczą?

Załóżmy, że osoba ważąca 70 kilogramów wykonuje trzy serie po dziesięć przysiadów z wyskokiem – to doskonałe ćwiczenie przynoszące podwójne korzyści w postaci zwiększania siły i spalania kalorii. Można pomyśleć, że taka osoba podniosła w tym czasie 70 kilogramów, jednak w rzeczywistości było to 2100 kilogramów.



„Siły działające na mięśnie podczas skoków i lądowania są niewiarygodnie duże” – mówi dr Christopher Minson, profesor fizjologii człowieka i współprowadzący laboratorium ćwiczeń i fizjologii środowiskowej na Uniwersytecie Oregonu. Są tak duże, że po prostu wykonując dynamiczne ćwiczenia z ciężarem ciała, „pomagasz również mięśniom przystosować się do podnoszenia większych ciężarów, gdy wracasz na siłownię” – mówi Minson.



Pliometryka, czyli trening w szybkim tempie, to nie jedyne ćwiczenia z wykorzystaniem masy ciała, które mogą przynieść duże korzyści. Opublikowany w czasopiśmie American College of Sports Medicine artykuł dowodzi, że sam trening o wysokiej intensywności może przyczynić się do zmniejszenia tkanki tłuszczowej i poprawy pułapu tlenowego (miara sprawności aerobowej) i wytrzymałości mięśni tak samo lub nawet bardziej niż tradycyjny trening siłowy. Badanie opublikowane w magazynie The Journal of Strength and Conditioning Research wykazało, że wykonywanie pompek może być tak samo skuteczne jak wyciskanie na ławce w kontekście zwiększenia siły i gęstości mięśni górnych partii ciała. Z kolei badanie przeprowadzone przez polskich naukowców wykazało, że kobiety, które przez 10 tygodni trenowały tylko z ciężarem własnego ciała, poprawiły siłę i wytrzymałość mięśni, a także ich elastyczność (według autorów badania wyniki powinny być podobne dla mężczyzn).



Co więcej, większość ludzi dobrze się bawi podczas treningu bez sprzętu, mówi Minson. Może to pomóc nam wycisnąć jak najwięcej z każdego powtórzenia. Brak obciążenia sprawia, że zakres ruchów i propriocepcja (orientacja, gdzie są kończyny) są na wyższym poziomie, co umożliwia szybkie poruszanie się bez zastanawiania. Pomaga to w wykonywaniu każdego ruchu: na siłowni, na boisku, a nawet na schodach.



Mówiąc krótko: przeciętna osoba dorosła ma masę ciała, dzięki której może ćwiczyć mięśnie bez dodatkowego obciążenia. „Istnieje również wiele sposobów na zwiększenie trudności takich ćwiczeń, aby nasze mięśnie robiły regularne postępy” – mówi Minson. W końcu o to chodzi w stawaniu się mocniejszym i bardziej sprawnym, niezależnie do tego, czy ćwiczy się z ciężarami czy nie. W dalszej części artykułu dowiesz się więcej.