Co zrobić, gdy trener Cię ignoruje

Każdy, kto przyczynia się do pozytywnej kultury zespołu i pomaga mojej drużynie wygrywać, jest na mojej liście ulubieńców. Jeśli któraś z moich koszykarek ma problemy z dwutaktem, a potem zostaje po treningu i robi 10 dwutaktów, to ja to zauważam. Widzę, kiedy któraś z moich zawodniczek jest w pełni zaangażowana. Widzę, jak traktują koleżanki z drużyny, kto przybija ze sobą piątki. Widzę też, kto wchodzi ostatni do autobusu (proszę, nigdy, przenigdy nie bądź tą osobą). A mówiąc poważnie: duża część sukcesu drużyny wynika ze zdolności jej zawodników do współpracy.



Może minąć trochę czasu, zanim poczujesz się w nowej drużynie jak w domu. Postaraj się być cierpliwa. To, jak poradzisz sobie z takim wyzwaniem, zależy przede wszystkim od Twojego nastawienia. Gdybym to była ja, podeszłabym do tego z myślą: „Jak mam zamiar sprostać temu wyzwaniu? Jak sprawić, by to się stało?”. Wiem, że nie każdemu to przychodzi naturalnie. Trenowałam wiele zawodniczek, które przychodziły do drużyny z negatywnym nastawieniem, mówiąc: „Nie gram, nigdy nie będę grała”. A ja zawsze w takich przypadkach mówię: „W moim świecie to tak nie wygląda – taka jest Twoja rzeczywistość i to Ty ją tworzysz”. Jeśli więc idziesz na trening, mówiąc sobie: „Nikt mnie nie lubi”, to prawdopodobnie okaże się to prawdą.



Jeśli chcesz odwrócić obecną sytuację w pozytywną, możesz to zrobić, absolutnie masz taką możliwość. Zamiast wyobrażać sobie, że wszystko jest ułożone przeciwko Tobie, dostrzegaj możliwości. W nowym zespole możesz wymyślić siebie na nowo. Możesz skupić się na innym wydarzeniu, zdecydować, że będziesz szybsza lub nawet być innym rodzajem koleżanki z drużyny niż byłaś w poprzedniej drużynie.