Nowe wzorce

EMMA: Bardzo bym się tego wstydziła. Nie wiedziałabym, co mam ze sobą zrobić. To coś, czego unikam przez całe życie, dlatego zawsze staram się twardo stąpać po ziemi.

Jeśli ktoś z moich bliskich powiedziałby, że nie znał mnie wcześniej od takiej strony i że nie podoba mu się moje zachowanie, nie wiem, co bym zrobiła, bo przerażają mnie takie rzeczy. Nie lubię ludzi, którzy się zmieniają. Widzę, jak ludzie zmieniają się po osiągnięciu sukcesu, nawet niewielkiego. Zaczynają się wtedy inaczej zachowywać. To bardzo mi się nie podoba. Gdy ktoś tak postępuje, nie chcę go mieć w kręgu swoich bliskich.