Nowe wzorce
Emma Meesseman
Wznoś się wysoko, ale nie zapominaj o swoich korzeniach. Bez względu na to, co już udało jej się osiągnąć, Emma Meesseman zawsze będzie „Emmą z Ypres”.
Nieważne, jak daleko udało jej się zajść, Emma zawsze pozostaje wierna sobie. Porozmawialiśmy z nią o tym, jak dzięki wsparciu otaczających ją ludzi i miasteczku, w którym dorastała, stała się tym, kim dzisiaj jest. Czy przebywa ze swoimi bliskimi, czy podróżuje po świecie z tytułem mistrzowskim na koncie, ta zawodniczka zawsze jest sobą – zwykłą Emmą.
Wydajesz się osobą mocno związaną ze swoimi korzeniami. Jak ważne jest dla Ciebie to, skąd pochodzisz?
EMMA: Uważam, że to bardzo ważne, by pamiętać o tym, skąd jesteśmy. Miejsce, w którym dorastałam, sprawiło, że jestem osobą twardo stąpającą po ziemi. Wciąż jestem tą samą dziewczyną bez względu na wszystko. Mieszkańcy mojego miasteczka znają prawdziwą Emmę, nie tę grającą w Rosji czy Ameryce albo Emmę będącą MVP. Dla nich jestem po prostu Emmą. I właśnie to najbardziej uwielbiam w tym miejscu.
„Mieszkańcy mojego miasteczka znają prawdziwą Emmę, nie tę grającą w Rosji czy Ameryce albo Emmę będącą MVP. Dla nich jestem po prostu Emmą”.
– Emma Meesseman
Co byś zrobiła, gdyby ktoś z Twoich przyjaciół pomyślał, że gwiazdorzysz?
EMMA: Bardzo bym się tego wstydziła. Nie wiedziałabym, co mam ze sobą zrobić. To coś, czego unikam przez całe życie, dlatego zawsze staram się twardo stąpać po ziemi.
Jeśli ktoś z moich bliskich powiedziałby, że nie znał mnie wcześniej od takiej strony i że nie podoba mu się moje zachowanie, nie wiem, co bym zrobiła, bo przerażają mnie takie rzeczy. Nie lubię ludzi, którzy się zmieniają. Widzę, jak ludzie zmieniają się po osiągnięciu sukcesu, nawet niewielkiego. Zaczynają się wtedy inaczej zachowywać. To bardzo mi się nie podoba. Gdy ktoś tak postępuje, nie chcę go mieć w kręgu swoich bliskich.
„Wciąż jestem tą samą dziewczyną bez względu na wszystko”.
– Emma Meesseman
Mama zawsze była dla Ciebie wzorem do naśladowania. Czego się od niej nauczyłaś jako dziewczynka i jak duży wpływ ma ona na Ciebie dziś?
EMMA: Nigdy nie widziałam, jak moja mama gra, ale inni mówili mi, że była świetną zawodniczką i zdobyła wiele trofeów. Dawało mi to motywację i wzniecało we mnie ducha rywalizacji, bo chciałam być od niej lepsza. Ale ona nigdy nie zmuszała mnie do gry. Już na początku mojej kariery ustaliłyśmy, że jest moją mamą, a nie trenerką. Nauczyła mnie, że najważniejsze są prostolinijność i pozostanie sobą. Razem z tatą bardzo o to zadbali. Nigdy się nie zmienię – zawsze będę tą samą osobą.
„Najważniejsze są prostolinijność i pozostanie sobą”.
– Emma Meesseman
W jaki sposób sport pomógł Ci w życiu prywatnym? Wspominałaś wcześniej, że Twoja pewność siebie jako koszykarki wzrosła podczas pobytu w Ameryce. Czy nabrałaś jej również w codziennym życiu?
EMMA: Myślę, że tak. Koszykówka dała mi pewność siebie również w życiu prywatnym, bo jestem dziewczyną o dużym wzroście. Sądzę, że bez koszykówki trudniej byłoby mi zaakceptować siebie i swoje ciało. Teraz należę do świata, w którym wszyscy są wysocy, i osiągam sukcesy właśnie dzięki temu, że jestem wysoka. Na pewno miało to duże znaczenie dla mojej pewności siebie.
„Teraz należę do świata, w którym wszyscy są wysocy, i osiągam sukcesy właśnie dzięki temu, że jestem wysoka”.
– Emma Meesseman
Reżyserka: Chaka (Charlene van Kasteren) @charlenevankasteren
Fotografka: Jaimy Gail @jaimygail
Drugi fotograf: Boris Lutters
Pamiętając o korzeniach z Emmą Meesseman
„Widzę, jak ludzie zmieniają się po osiągnięciu sukcesu, nawet niewielkiego. Zaczynają się wtedy inaczej zachowywać. Nie chciałabym, żeby mnie to spotkało” – zdradziła nam Emma. Zawodniczka chce pozostać wierna sobie bez względu na wszystko – to cenna rada dla każdego od cichej domatorki podróżującej po całym świecie. Dołącz do wspólnej przygody z Emmą. Może kiedyś rozpoczniesz własną.