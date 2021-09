Nowe wzorce

Mama zawsze była dla Ciebie wzorem do naśladowania. Czego się od niej nauczyłaś jako dziewczynka i jak duży wpływ ma ona na Ciebie dziś?

EMMA: Nigdy nie widziałam, jak moja mama gra, ale inni mówili mi, że była świetną zawodniczką i zdobyła wiele trofeów. Dawało mi to motywację i wzniecało we mnie ducha rywalizacji, bo chciałam być od niej lepsza. Ale ona nigdy nie zmuszała mnie do gry. Już na początku mojej kariery ustaliłyśmy, że jest moją mamą, a nie trenerką. Nauczyła mnie, że najważniejsze są prostolinijność i pozostanie sobą. Razem z tatą bardzo o to zadbali. Nigdy się nie zmienię – zawsze będę tą samą osobą.