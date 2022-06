Piłkarz z miasta Meksyk Alan Landeros doskonali swoje umiejętności

Każdy sposób jest dobry, aby odkryć swoją pasję do sportu. Alan Landeros, 20-letni student z Meksyku, poznał uliczną piłkę nożną, gdy przeglądał Internet. Pomysłowość i kreatywność zawodników zrobiła nam nim ogromne wrażenie. W porównaniu do standardowej piłki nożnej uliczna odmiana charakteryzuje się większą liczbą strzelonych goli, mniej licznymi drużynami i mniejszym boiskiem. Kontrola nad piłką, indywidualne umiejętności i szybkie myślenie mają w niej kluczowe znaczenie. Zawodnicy tacy jak Alan spędzają godziny, ucząc się kolejnych trików, które stają się ich orężem podczas potyczek z innymi graczami. Sama rozgrywka jest dla Alana mniej istotna, patrzy na to jak na sposób wyrażania samego siebie.



Spotykamy się z nim na jego ulubionym boisku w parku Axomiatla, gdzie szlifuje swoje imponujące umiejętności. Podczas krótkiej przerwy Alan opowiada nam o lokalnej społeczności ulicznej piłki nożnej oraz o tym, w jaki sposób ten sport pozwolił mu znaleźć ujście dla jego kreatywności.