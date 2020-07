Utrzymywanie więzi dzieci ze sportem

Tworzenie więzi

Dzieci lubią czuć, że są wyjątkowe, dlatego musisz zadbać, by tak właśnie było. „Spraw, by wiedziały, że jesteś tu dla nich, chcesz im pomagać i wspólnie uprawiać sport” – mówi Isyan. „W pozytywnym i wolnym od strachu środowisku dzieci czują się bezpieczne i są bardziej pewne siebie”.



Szczerość u najmłodszych jest rzeczą naturalną. Jeżeli więc chcemy zbudować z nimi relację opartą na zaufaniu, my dorośli też musimy być z nimi szczerzy. „Mów im, co Ci się podoba, a co nie, aby zawsze miały wrażenie, że mogą z Tobą porozmawiać o swoich problemach i zmartwieniach” – tłumaczy Isyan. Oprócz szczerości dobry trener powinien również cechować się empatią, aby rozumieć to, co czują dzieci. Kolejnym ważnym aspektem jest budowanie szacunku. „Znam osoby dorosłe, które dołączyły do tego programu jako dzieci. Nadal szanują mnie tak samo, jak kiedyś – z wzajemnością” – mówi Isyan.