Czy istnieją dobre rodzaje „komfortowego” jedzenia?

1. Dowiedz się, co to tak naprawdę znaczy czuć się dobrze.

Komfort bardziej dotyczy stanu naszego ciała po jedzeniu, a nie w jego trakcie – mówi dr Krista Scott-Dixon, dyrektorka programowa w Precision Nutrition. „Powinniśmy poczuć spokój i podwyższoną czujność lub stać się odrobinę nakręceni, a nie wpaść w tymczasową ociężałość – albo »śpiączkę pokarmową«” – mówi Scott-Dixon. Po posiłku powinniśmy czuć się tak, jakbyśmy siedzieli z filiżanką kawy na balkonie w niedzielny poranek, a nie stawać się apatyczni lub roztrzęsieni.



Aby odkryć, które pokarmy naprawdę nam służą, Scott-Dixon zaleca obserwować swoje ciało bezpośrednio po jedzeniu, godzinę po posiłku (kiedy zacznie się proces trawienia), rankiem następnego dnia i do kilku dni po posiłku. Zdaniem specjalistki nieprzyjemne uczucie pełności i rozdęcia może wystąpić od razu, ale inne ważne reakcje, takie jak wzdęcia, problemy żołądkowo-jelitowe lub zmęczenie mogą pojawić się po upływie od 12 do 24 godzin. To są oznaki sugerujące, że może lepiej odpuścić sobie dane „komfortowe” jedzenie.



2. Wybieraj jedzenie, które jest bogate w różne składniki odżywcze, a nie tylko jeden.

Zamiast przekąsek bogatych w tłuszcze nasycone lub trans albo pełnych pustych kalorii lub cukru, wybieraj pokarmy o bardziej wartościowym profilu odżywczym. Na przykład zamiast masła weź awokado, które dostarcza zdrowszego tłuszczu i ma podobną kremową konsystencję. Albo spróbuj bogatego w antyoksydanty „sera” z migdałów i orzechów nerkowca – mówi Olenik. Zawsze, gdy jest to możliwe, wybieraj owoce (np. jagody i daktyle) zamiast cukru rafinowanego. Nieprzetworzone i pożywne produkty (owoce, warzywa, pieczywo pełnoziarniste itd.) zapewnią Ci nie tylko lepsze samopoczucie fizyczne, ale ukoją także Twoje nerwy – dodaje Olenik.



3. Dbaj o swój układ pokarmowy.

Bakterie żyjące w Twoim układzie pokarmowym wysyłają sygnały do Twojego centralnego układu nerwowego, co eksperci nazywają „mózgiem w brzuchu”. Badania wskazują, że nieodpowiednia dieta, która szkodzi Twoim bakteriom, może sprawiać, że będziesz bardziej niż zwykle odczuwać stres lub smutek. Spożywanie produktów, które wspierają dobre bakterie w przewodzie pokarmowym, takich jak bogate w błonnik pieczywo pełnoziarniste czy soczewica, tłuszcze zawierające dużo kwasów omega-3 (znajdujące się w orzechach włoskich, lnie i nasionach chia) oraz produktów fermentowanych (kefir, kapusta kiszona lub kimchi), może mieć pozytywny wpływ na ciało i umysł – wyjaśnia Olenik. Wynika to z tego, że taka dieta, a nawet codzienna porcja probiotyków, może wspomagać równowagę bakteryjną w jelitach, co zwiększa nasze szanse na dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne.