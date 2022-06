Czym jest muzyka dla zdrowia i jak poprawia jego stan?

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego wykazało, że słuchanie music medicine uaktywnia różne partie mózgu, w szczególności układ limbiczny. „Odpowiada on za emocje i jest połączony z innymi częściami mózgu, które kontrolują ciśnienie krwi, tętno i częstotliwość oddychania, a także nasze stany emocjonalne” – tłumaczy dra Veena Graff, profesor w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii na Uniwersytecie Pensylwanii. Innymi słowy, kiedy słuchasz utworu uważanego za muzyczny lek, Twój mózg mówi Twojemu ciału, że czas się uspokoić.



Każdy rodzaj muzyki pobudza uwalnianie neuroprzekaźników, takich jak dopamina i inne endorfiny, które mogą podwyższać albo obniżać poziom stresu. „Dlatego właśnie różne piosenki sprawiają, że odczuwamy nostalgię, szczęście, smutek albo złość, że się wyciszamy albo nabieramy energii” – wyjaśnia dra Graff. Kiedy poziom stresu jest niski, to – jak wyjaśnia Lyz Cooper – można doznać stanu głębokiego relaksu, który zaliczany jest do odmiennych stanów świadomości. To takie cudowne, ciepłe, miłe uczucie, jakiego doznajesz, gdy zasypiasz albo gdy się budzisz. Nie chodzi przy tym wyłącznie o chwilową przyjemność. „Taki stan ma wielowymiarowy, pozytywny wpływ na zdrowie, między innymi poprawia nastrój, obniża lęk i napięcie mięśni oraz redukuje ból” – mówi Cooper.



Im więcej elementów uznanych za witaminy zawiera utwór, tym bardziej obniża on stres i redukuje stany zapalne, jak zapewnia dra Graff, której badania wykazały, iż muzyczny lek może być wykorzystywany w celu zmniejszenia lęku przedoperacyjnego u pacjentów. Wyjaśnia ona, że najlepsze witaminy to tempo pomiędzy 60 a 80 uderzeń na minutę, jak najmniejsza ilość swingowego rytmu perkusji, brak wokalu i niewielkie zmiany rytmu. (Co oznacza, że prawdopodobnie do kategorii music medicine nie wejdą kawałki Twojej ulubionej grupy indie, ale muzyka klasyczna lub utwory do jogi – najprawdopodobniej tak). Wszystkie te elementy pomagają mózgowi przestawić się z trybu „walka albo ucieczka” na tryb „odpoczynek i trawienie”.



Niektóre dźwiękowe witaminy, takie jak stopniowe zwalnianie tempa utworu, mogą mieć nawet natychmiastowy wpływ na zwolnienie tętna czy obniżenie ciśnienia krwi słuchacza. Lyz Cooper przetestowała jeden z takich kawałków. „Na podstawie badań w instytucie Mindlab Uniwersytetu Sussex został uznany za potężną pomoc przy relaksacji. Do tego stopnia, że kiedy był nadawany w radiu, prezenterzy sugerowali, żeby osoby, które akurat prowadzą auto, zatrzymały się na chwilę” – mówi Cooper.



Dopiero zaczynamy poznawać moc muzycznych leków – zgadzają się obie ekspertki. Technologia monitorowania aktywności fizycznej staje się coraz bardziej zaawansowana. Pozwala to na mierzenie takich parametrów jak tętno i ciśnienie krwi podczas słuchania danego utworu i określenie, które jego elementy działają w najlepszy sposób. To z kolei sprawia, że można używać muzyki w celu wywoływania konkretnych efektów, takich jak sen, spokój czy regeneracja mięśni po wysiłku fizycznym.