Co jeść, by dobrze spać

Możesz myśleć o jedzeniu jak o paliwie, które dostarcza energii, może być ono jednak również czynnikiem, który spowalnia – w pozytywny sposób. „Nasza dieta bezpośrednio łączy się z jakością naszego odpoczynku” – mówi dr Marie-Pierre St-Onge, kierowniczka Sleep Center of Excellence na Uniwersytecie Columbii w Nowym Jorku, profesorka medycyny żywienia, która od dwóch dekad bada, w jaki sposób dieta wpływa na sen.



Według badań St-Onge osoby, które regularnie jedzą więcej produktów bogatych w błonnik, takich jak owoce, warzywa czy produkty nieprzetworzone, mają większe szanse na dłuższy, głębszy i lepszy sen. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest to, że produkty bogate w błonnik zawierają prebiotyki – składniki stanowiące pożywkę dla dobrych bakterii w naszych żołądkach, które pomagają regulować produkcję hormonów snu.



Dieta złożona z produktów o wysokim indeksie glikemicznym, zawierających węglowodany rafinowane i dodatkowe cukry, takich jak biały chleb, biały ryż, ciasta i napoje gazowane, wiąże się natomiast z większym ryzykiem bezsenności – tak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie „The American Journal of Clinical Nutrition”. „Te bogate w cukier produkty powodują gwałtowne wzrostu i spadki poziomu cukru we krwi, co zwiększa cyrkulację hormonów stresu negatywnie wpływających na sen, takich jak kortyzol i adrenalina” – mówi dr James Gangwisch, profesor na Uniwersytecie Columbii i główny autor badania.