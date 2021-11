Co — i jak — należy jeść, aby obniżyć poziom stresu wg dietetyków

Wróćmy do tej 72-godzinnej uczty, przez którą czujesz się fatalnie. Możemy się założyć, że cukier odgrywał podczas niej główną rolę. Dodatkowy cukier, który często znajduje się w przetworzonych pakowanych produktach i napojach (zupełnie inny niż ten występujący w nieprzetworzonych produktach, na przykład owocach), ma związek z depresyjnymi nastrojami – tak wynika z badania opublikowanego w Scientific Reports. „Winowajca to właśnie to nagłe podwyższenie poziomu cukru, który dodatkowo stanowi pokarm dla złych bakterii w Twoim żołądku” – mówi Decker.

Rozwiązanie jest proste: jak najmocniej ogranicz spożywanie cukru. Może oznaczać to niedodawanie go do kawy lub herbaty albo wybieranie jagód zamiast sorbetu na deser. Ważne, aby nie przekraczać dziennego limitu opracowanego przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne, który wynosi 25 gramów w przypadku kobiet i 36 gramów w przypadku mężczyzn.