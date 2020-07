Når du svetter, mister du elektrolytter og væsker som kroppen din trenger for å fungere ordentlig. Dette kan skje raskt, og hvis du ikke erstatter det du mister, kan det være konsekvenser, sier Brian St. Pierre, RD, direktør for ernæring i Precision Nutrition. «En av hovedårsakene til at folk blir skadet under trening, uansett idrett, er dehydrering og tretthet», sier St. Pierre. «Hvis du kan holde deg hydrert, reduserer du risikoen for skade betydelig.»



For å holde deg energisk og sterk på løpeturen må du holde vannreservene oppe før, under og etter trening. «Kroppen din kan ikke tilpasse seg dehydrering», sier St. Pierre, «så for å maksimere ytelsen din er målet ditt å alltid være hydrert.»



En god tommelfingerregel for idrettsutøvere er å drikke 12 til 16 glass på 2,5 dl med vann per dag, spesielt de dagene du skal trene ute, sier Maciel. (Inkluder gjerne rikelig med frukt og grønnsaker, som inneholder store mengder vann, i kostholdet ditt for å øke væskeinntaket, legger St. Pierre til.)



Skal du delta på et løp i nærmeste fremtid? Fokuser på å holde deg godt hydrert i uken frem til løpet for å holde væskenivået oppe. Å vente til natten før – eller enda verre til samme dag – med å drikke vann kommer ikke til å dempe de ytelsesreduserende effektene som dehydrering kan ha hatt på treningen din, påpeker Maciel.



På en løpetur bør du ta med deg en vannflaske, sier Maciel, og ta noen få slurker hvert 15. til 20. minutt. Hvis du planlegger å løpe i mer enn 90 minutter, anbefaler han å ta med en sportsdrikk – disse inneholder elektrolytter som natrium og kalium som du mister gjennom svette. I et løp holder du deg hydrert ved å ta en av slurk av noe hver gang du passerer en drikkestasjon, selv om det bare er litt vann.