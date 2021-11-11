Å få i seg nok vann er en helseanbefaling som det er lett å glemme. Hvis du er tørst, drikker du jo, ikke sant? Men for løpere er hydrering en smule mer avansert.

Når du svetter, mister du elektrolytter og væske som kroppen trenger for å fungere som den skal. Dette kan skje fort. Hvis du ikke erstatter tapet, er det som å be om trøbbel, sier Brian St. Pierre, registrert kostholdsekspert og ernæringsleder hos Precision Nutrition. «Én av hovedårsakene til at folk skader seg når de driver idrett, uansett sport, er dehydrering og utmattelse», sier han. Hvis du holder deg hydrert, reduseres sjansen for skade betraktelig.» (Forskning antyder at dehydrering reduserer musklenes utholdenhet, noe som øker sjansen for forstuing og belastningsskader.)

For å holde deg energisk og sterk på løpeturen må du holde vannreservene oppe før, under og etter trening. «Kroppen din kan ikke tilpasse seg dehydrering», sier St. Pierre, «så for å maksimere ytelsen din er målet ditt å alltid være hydrert.»

En god tommelfingerregel for løpere: Drikk 12 til 16 glass på 2,5 dl med vann per dag, spesielt hvis det er varmt og du skal trene ute, sier Maciel. Hvis du synes det er vanskelig å drikke så mye, kan du spise mye frukt og grønnsaker som inneholder store mengder vann for å øke væskeinntaket, legger St. Pierre til.

Ta med deg en vannflaske når du skal løpe mer enn 15 minutter, sier Maciel, og ta noen få slurker hvert 15. til 20. minutt. Hvis du planlegger å løpe i mer enn 90 minutter, anbefaler han å ta med en sportsdrikk – disse inneholder elektrolytter som natrium og kalium, som du mister når du svetter. På løpsdagen bør du ta en av slurk hver gang du passerer en drikkestasjon, selv om det bare er litt vann.

Apropos løpsdagen, fokuser på å holde deg hydrert uken før, sånn at væskenivået ditt er høyt. Hvis du venter til kvelden før – eller enda verre, til samme dag – med å drikke mer vann, kommer det ikke til å motvirke de prestasjonshemmende effektene som dehydrering kan ha hatt på treningen din frem til da, sier Maciel.

Sist, men ikke minst: Ikke glem å rehydrere etter en løpetur eller et løp. Ifølge St. Pierre kan du sikre at du har erstattet væsken du har mistet ved å veie deg selv før og etter en løpetur. Forskjellen er omtrent mengden du bør ha som mål å drikke for å være klar til neste treningsøkt.