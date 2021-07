Den nye vitenskapen om salat

Hvis vi sier «muskelmat», tenker du sikkert «protein», ikke sant? Ikke dumt. Men tygg på dette: Om du spiser bladgrønnsaker eller ei utgjør en forskjell for muskelmassen din – uansett hvor mye protein du får i deg, i følge en ny studie i The Journal of Nutrition.



På hvilken måte? Bladgrønnsaker som grønnkål, rucola, kål, bladbete, salat og mangold inneholder stoffer som kalles nitrater. Kroppen konverterer disse til nitrogenoksid, som forbedrer måten blodårene dine jobber på, sier Ryan Andrews, registrert kostholdsekspert og ledende ernæringsfysiolog og rådgiver ved Precision Nutrition. Litt mer spesifikt kan det forbedre sirkulasjonen, sørge for bedre leveranse av næring og oksygen, og forbedre fjerningen av avfallsstoffer. Å spise grønnsakene dine hjelper deg selv om du ikke er toppatlet, på grunn av at sirkulasjonssystemet styrkes, sier dr. Marc Sim, postdoktor ved Edith Cowan University School of Medical and Health Sciences.



Regelmessig inntak av disse grønnsakene er bra for magen også. Det gastrointestinale systemet består av millioner av bakterielle mikrober, både gode og dårlige. Disse kan påvirke vekt, blodsukker, hjernehelse og mer, sier dr.med. Shiv Desai, gastroenterolog ved Austin Gastroenterology. Bladgrønnsaker inneholder et sukker kalt sulfoquinovose, som fremmer veksten av gode mikrober og kan bidra til at bakteriene jobber i din favør, fastslo en studie publisert i The ISME Journal.



Alle disse fordelen betyr ingenting hvis du ikke får i nærheten av fem om dagen – generelt sett den anbefalte mengden – noe som er tilfellet for folk flest, sier Andrews. (Selv om Sim tilføyer at hvis en av porsjonene består av bladgrønnsaker, så får du i hvert fall nitratene du trenger.) Til opplysning så er en porsjon rundt to kopper med rå bladgrønnsaker (én kopp med tilberedede). Det er bare fint hvis du spiser over fem porsjoner, men på det jevne bør du ikke spise over ti, slik at kroppen ikke skal streve med å bryte ned all den grove maten, sier Andrews.