Ok, så det er mye som kan sette en stopper for planen din om å roe ned måltidene. Hvorfor skal du gidde å prøve? For å skape en tydeligere følelse av metthet, eller en bedre forståelse av når du føler deg tilfreds, men ikke er stappmett.



Det er noe de fleste av oss har glemt bort gjennom årenes løp, sier dr. Krista Scott-Dixon, undervisningsleder i Precision Nutrition. Istedenfor å være bevisst på hvorfor vi føler oss mette, har vi lært oss å stole på ytre signaler («det er tid for middag», «partneren min spiser, så jeg burde spise også», eller «jeg har fortsatt mat på tallerkenen»), sier hun. Å spise sakte, derimot, er en form for porsjonskontroll der man ikke trenger matte, noe som gjør at du lettere unngår å spise for mye (selv om du hadde store planer for den fjerde tacoen).



Det fungerer fordi spising setter i gang en serie med kroppsreaksjoner: Hjernen plukker opp fysiske signaler (som at kjevemusklene spenner seg og slapper av ved tygging), fordøyelsessystemet forbereder seg på å motta og bearbeide mat, og etter hvert frigjør det appetittregulerende systemet hormoner som gjør at du føler deg mett, forklarer Melanson.