Hvor ofte har du hengt over vasken eller bladd gjennom sosiale medier (eller begge deler samtidig) mens du sluker lunsjen? Hvor mange ganger har du slurpet i deg en smoothie så fort at du føler at du kastet bort pengene?



Før du kommer inn i en ond sirkel av skam, må du være klar over at det ikke bare er din feil. En rekke faktorer kan få deg til å kaste i deg mat, sier dr. Kathleen Melanson, som er forsker, professor og leder for et akademisk program innen ernæring og matvitenskap ved University of Rhode Island College of Health Sciences.



Én faktor er ren sult. Angst, stress og andre følelser som mange av oss kjenner godt til i disse dager, kan føre til at man kaster i seg maten. For noen er det å spise fort noe de alltid har gjort. Så er det miljøet, som er en stor faktor: Mange av oss lærer tidlig at raske måltider er effektive måltider. «Å spise er en annen ting å huke av på gjøremålslisten», forklarer Melanson.