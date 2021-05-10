Spis i roligere tempo — skikkelig rolig
Veiledning
En roligere spiseopplevelse gagner kropp og sinn. Lær hvordan du senker tempoet.
Hvor ofte har du hengt over vasken eller bladd gjennom sosiale medier (eller begge deler samtidig) mens du sluker lunsjen? Hvor mange ganger har du slurpet i deg en smoothie så fort at du føler at du kastet bort pengene?
Før du kommer inn i en ond sirkel av skam, må du være klar over at det ikke bare er din feil. En rekke faktorer kan få deg til å kaste i deg mat, sier dr. Kathleen Melanson, som er forsker, professor og leder for et akademisk program innen ernæring og matvitenskap ved University of Rhode Island College of Health Sciences.
Én faktor er ren sult. Angst, stress og andre følelser som mange av oss kjenner godt til i disse dager, kan føre til at man kaster i seg maten. For noen er det å spise fort noe de alltid har gjort. Så er det miljøet, som er en stor faktor: Mange av oss lærer tidlig at raske måltider er effektive måltider. «Å spise er en annen ting å huke av på gjøremålslisten», forklarer Melanson.
Å spise sakte endrer mye
Ok, så det er mye som kan sette en stopper for planen din om å roe ned måltidene. Hvorfor skal du gidde å prøve? For å skape en tydeligere følelse av metthet, eller en bedre forståelse av når du føler deg tilfreds, men ikke er stappmett.
Det er noe de fleste av oss har glemt bort gjennom årenes løp, sier dr. Krista Scott-Dixon, undervisningsleder i Precision Nutrition. Istedenfor å være bevisst på hvorfor vi føler oss mette, har vi lært oss å stole på ytre signaler («det er tid for middag», «partneren min spiser, så jeg burde spise også», eller «jeg har fortsatt mat på tallerkenen»), sier hun. Å spise sakte, derimot, er en form for porsjonskontroll der man ikke trenger matte, noe som gjør at du lettere unngår å spise for mye (selv om du hadde store planer for den fjerde tacoen).
Det fungerer fordi spising setter i gang en serie med kroppsreaksjoner: Hjernen plukker opp fysiske signaler (som at kjevemusklene spenner seg og slapper av ved tygging), fordøyelsessystemet forbereder seg på å motta og bearbeide mat, og etter hvert frigjør det appetittregulerende systemet hormoner som gjør at du føler deg mett, forklarer Melanson.
Istedenfor å være bevisst på hvorfor vi føler oss mette, har vi lært å stole på ytre signaler («det er tid for middag», «partneren min spiser, så jeg burde spise også», eller «jeg har fortsatt mat på tallerkenen»).
Dr. Krista Scott-Dixon
undervisningsleder i Precision Nutrition
Men hvis du tømmer tallerkenen raskere enn du vasker den, vil kroppen og hjernen aldri få anledning til å registrere hva som skjer, og reagere deretter. Senk tempoet, så er det mindre sjanse for at du overspiser der og da og i fremtiden, sier Melanson.
Bonusfordeler? Å senke tempoet gjør også at fordøyelsen går bedre, sier Scott-Dixon. Når du hiver innpå, tvinger maten seg gjennom, slik at magen og tarmene overrumples og de ikke kan bearbeide maten skikkelig. Du vil kanskje også sette i gang det sympatiske nervesystemet ditt (kjemp eller flykt-responsen din), noe som tar blod vekk fra fordøyelsessystemet og kan rote med sammentrekningene kroppen bruker for å flytte mat. Alt dette kan føre til halsbrann, mageproblemer og forstoppelse.
I tillegg til at det er en fordel for kroppsfunksjonene, er eksperter enige om at å spise sakte kan gi mer glede. Studier viser at folk nyter samme måltid mer om de spiser det saktere, noe som kan bety at man trenger færre kalorier for å få samme mengde glede, sier Melanson — en stor fordel hvis du prøver å passe vekten din og fortsatt nyte livet (gjør det). Det er også nyttig hvis du vil unngå en overfylt mage før trening.
Hvis ideen om å senke tempoet gir deg litt panikk, tenk på det som en ferdighet for modne voksne som kan bygges over tid. Slik gjør du det.
- Fjern akutte distraksjoner. Du trenger ikke være ferdig med alt du har å gjøre for dagen, før du setter deg ned for å spise (eller la oss være ærlige, du setter deg vel aldri ned for å spise). Men du bør prøve å få unna oppgaver som haster — som å sende en viktig e-post , eller mate hunden — før du skal spise, for bare tanken på at du må gjøre noe snart, kan underbevisst få deg til å skynde deg med maten, sier Melanson.
- Glem tiden. Standardanbefalingen pleide å være å bruke 20 minutter på hvert måltid. Men både Melanson og Scott-Dixon er enige i at dette rådet er utdatert. Når du bruker tid som måleenhet, ender du kanskje opp med å sjekke telefonen, svelge hele biter i ett tygg, eller multitaske for å slå i hjel tiden — noe som ødelegger fordelene ved å spise sakte, siden det tar oppmerksomhet bort fra selve spisingen. Når du ikke er bevisst, er det mye vanskeligere å legge merke til når du føler deg mett.
Det er heller ikke alle som har mulighet til å bruke 20 minutter på hvert måltid (man kunne ønske det). Scott-Dixon anbefaler å tenke på måltider som en anledning til å være fokusert, oppmerksom og rolig rundt spisingen. «For deg kan det bety at du tar et dypt pust før måltidet», sier hun. «Så kan du ta en bit før du tar et nytt dypt pust.» Hvis du gjør dette konsekvent — selv om du bare tar et par dype pust per måltid i starten — kan det hjelpe deg med å bygge vanen med å puste dypt og rolig før og etter hver bit.
- Fokuser på tygging. Å tygge maten skikkelig gjør ikke bare at du ikke setter den i halsen. Det er også viktig fordi nerver i kjevemusklene våre sender signaler til hjernens metthetssentre, sier Melanson. Å telle tyggingene kan hjelpe, men det er ikke en praktisk strategi om du vil være et normalt menneske når du spiser med andre. I stedet anbefaler Melanson å tygge til maten føles myk i munnen og det ikke er noen biter igjen (det er ikke like ekkelt å tenke på når du spiser).
Naturligvis krever ikke all mat så mye tygging, som proteinshaker og havregryn. Men selv med denne maten kan du imitere effekten av å tygge ved å flytte den rundt i munnen før du svelger (igjen, det høres eklere ut enn det er).
- Visualiser hver bits reise. En strategi Melanson bruker med folk i forskningsstudiene, er å få dem til å visualisere hver matbit idet de går fra munnen til spiserøret før de tar neste bit. Det høres kanskje litt merkelig ut (og det passer nok best når man spiser alene), men det hjelper med å dele opp biter, så du kan begynne å smake og nyte hver bit skikkelig, sier hun.
- Bruk sansene dine. Å være i øyeblikket er en viktig del av å senke tempoet og legge merke til de viktige metthetssignalene. Det er derfor Scott-Dixon mener man bør lytte, smake og lukte når man spiser. Du kan fokusere på lyden av knasing, matens konsistens i munnen din, de ulike ingrediensene du smaker, eller duftene på tallerkenen.
Scott-Dixon får iblant folk til å fortelle om måltidsopplevelsene sine. «De får en innspillingsapp på telefonen og sier: 'Ok, nå tar jeg første tygg. Og det er yoghurt. Den er rosa. Og den lukter jordbær.'» Ja, du vil kanskje føle deg latterlig. Men å prøve dette eksperimentet én eller to ganger kan hamre inn hvordan det føles å være i nuet når du spiser, forklarer Scott-Dixon, noe som gjør tilstedeværelse mer naturlig over tid. Om ikke annet, kanskje en idé til en kreativ date?
- Glem feilskjær med en gang. Gammel vane er vond å vende. Hvis du merker at du kaster i deg maten, foreslår Scott-Dixon at du tar en pause i måltidet og lytter til kroppen din. Ofte spenner vi musklene våre når vi spiser fort, noe som setter i gang kjemp eller flykt-responsen. Bruk et øyeblikk på å slappe av — kanskje strekke ut armene dine, eller riste på armer og ben hvis det trengs. Å gå tilbake til måltidet i en mer avslappet tilstand kan gjøre det enklere å senke tempoet.
Husk også at stresskulturen har fått «en kjapp matbit» til å føles naturlig, så det er naturlig å slite med å spise sakte i starten. Vær grei med deg selv ved å begynne med mindre utfordrende måltider, som når du spiser ved bordet. Derfra kan du jobbe deg opp til vanskeligere situasjoner, som lunsj ved skrivebordet og snacks i bilen. Hurtigmat er ikke forbudt, men hurtig spising bør være det.
Tekst: Julia Malacoff
Illustrasjon: Gracia Lam
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