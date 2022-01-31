Når det gjelder å skape endring, hører vi ofte en stemme i hodet som forteller oss hva vi skal føle, og denne stemmen pleier å falle inn i en av to kategorier. Den første er «sersjanten», den tøffe, grove typen som skriker til rekruttene i krigsfilmer, sier Wignall. Den andre er «klandreren», sier Sasha Heinz, Ph.D, en utviklingspsykolog og tankesettcoach som har spesialisert seg på målsetting og atferdsendring. Dette er stemmen som sier at du må komme deg i form eller spise bedre – hvis ikke er du uakseptabel eller uverdig.



Begge stemmene er destruktive. «Når du er veldig hard mot deg selv, skaper du for mye negativ energi, noe som igjen skaper mer friksjon mellom deg og målet ditt», sier Wignall. «Uten den byrden får du mye mer energi til å nærme deg målet ditt.»



Prøv å sette ord på målet du har satt deg for helsen din, og si det høyt. Lytt deretter til hvordan stemmen i hodet ditt reagerer. Sier den: «Ja, dette klarer du»? Eller roper og dikterer den som sersjanten, eller får den deg til å føle deg dårlig som «klandreren»?



Hvis svaret er et av de sistnevnte, kan du jobbe for å gjøre den indre dialogen snill, oppmuntrende eller til og med bare nøytral. Dette kan være noe så enkelt som å erstatte ord som «må» og «bør» med positive verb som «kan» og «vil». Så, sier Wignall, kan du se hva som skjer. «Det er helt uunngåelig at du til tider gjør det ok hvis ikke bedre, og da vil hjernen registrere at det ikke gir noen fordel å få deg til å føle deg nedfor», sier han.