Rask repetisjon fra biologitimen: Immunsystemet er et komplekst nettverk av celler og proteiner som fungerer som kroppens første (og beste) forsvarslinje mot skadelige virus og bakterier. For å gjøre det sterkere må du fokusere på andre helseområder – i dette tilfellet kosthold – som direkte påvirker nettverket.



«Én hard og utmattende treningsøkt, som for eksempel hvis du gir alt du har i én time, vil redusere antallet hvite blodlegemer og funksjonen deres i noen timer», sier dr. Jimmy Bagley, førsteamanuensis i kinesiologi ved San Francisco State University. Såfremt du ikke spiser innendørs på en restaurant, eller drikker av noen andre sin smoothie etterpå, så gjør nok ikke det så mye. Men gjentatt og intens trening kan påvirke immunforsvaret på lengre sikt.



«Folk som trener for hardt med høy intensitet uten å få skikkelig hvile mellom øktene, har oftere kroniske betennelser», sier dr. Gregory Grosicki, assisterende professor i kinesiologi ved Georgia Southern University. «Betennelsen blir verre jo flere treningsøkter du tar.»