01.Vurder situasjonen objektivt.



Du må vite hvor du starter fra for å komme dit du vil. For eksempel, forklarer Nike Master Trainer Joslyn Thompson Rule, hvis du vil bygge deg opp igjen til å løpe fem kilometer raskt og ofte, vil ditt første skritt være å gå-løpe den distansen og se hvor lang tid det tar. Hvis målet ditt er å gjøre armhevinger lekende lett igjen, kan du teste og se hvor mange du klarer. Dette regnes som en referansetrening, og det gjør at du kan måle fremgangen din for hver gang du gjentar den.



Advarsel: Du kan bli fristet til å sammenligne ditt nåværende nivå med det tidligere. Ikke gjør det, sier Fearon, da det kan føre til at du blir opphengt i å jage resultater, og det kan potensielt føre til skader hvis du går for fort fram. «Når noen innser at de ikke er i stand til å gjøre så mye som de gjorde før, er det en følelsesmessig nedtur som ofte resulterer i en negativ respons og redusert motivasjon,» sier han. I tillegg har folk en tendens til å huske at en bestemt trening var mindre hard enn den faktisk var, så når de prøver igjen i en dårligere form, kan de føle seg enda mer frustrerte, sier han. Dette kan sende deg tilbake til sofaen ... for godt. Bruk i stedet fortiden din som drivstoff: Vit at du har vært i god form tidligere, og at du kan komme dit igjen.





02.Ha en plan og hold deg til den.



Når du finner frem de rette ingrediensene og følger oppskriften trinn for trinn, blir resultatet (vanligvis) det rette. Det samme gjelder trening. Planlegg nøyaktig hva du vil jobbe med og hvordan – da er det mer sannsynlig at du får resultatene du ønsker. Dette kan bidra til at du ikke går for hardt ut og overdriver, sier Fearon. Det kan også hjelpe deg å holde deg på rett spor når noe (et tidkrevende prosjekt, en dårlig uke med partneren din) kommer i veien.



For å sette opp den rette planen, spør deg selv om hva du ønsker å oppnå, enten det er å opprettholde en treningsrutine eller å mestre en ferdighet. Vurder deretter å ha et ukentlig mål (som å trene tre dager i uken), et månedlig mål (øke markløftstyrken) og et tremånedersmål (sette personlig rekord i markløft), sier Rothstein, som anbefaler å planlegge treningsøktene dine minst én uke i forveien.



Han foreslår at du starter med bare to eller tre treningsøkter med lav eller moderat intensitet de første tre eller fire ukene for å tilvenne musklene dine uten å overanstrenge dem. Derfra kan du legge til én ukentlig treningsøkt til, deretter én til og én til, til du er oppe i seks økter hver uke, som sannsynligvis er det meste du ville ha gjort da du var på topp. Når du er i stand til å trene regelmessig minst fire dager i uken, kan du øke intensiteten på to eller tre av øktene i uken, maks.



Du vet at du er klar til å legge til mer vekt eller øke intensiteten når du opplever mindre eller ingen ømhet opptil 48 timer etter en treningsøkt som tidligere gjorde deg støl, sier Rothstein. Når det gjelder kardio, anbefaler Rothstein at man i begynnelsen fokuserer på treningsøkter med moderat intensitet som varer i 30 til 45 minutter for å skape aerobe forbedringer. Du kan legge til fem minutter på øktene dine hver uke, og når du har oppnådd en varighet som føles bra for deg, så gå etter å opprettholde den mens du øker intensiteten. Enten ved å bevege deg raskere, legge til motstand eller skråning, eller ta kortere og færre hvilepauser.