Hvis du ikke sjekker fremgangen din regelmessig, kan du overse noen av de små, mindre åpenbare forbedringene dine og bli fristet til å kaste inn håndkleet. «Noen ganger virker det som om det ikke er noen fremskritt,» sier Fearon. Du tror kanskje du har stagnert, men kanskje du har mer energi, du hopper høyere eller sover bedre. Alt dette er seiere. Bruk disse to måtene til selv å vurdere fremgangen din:

Still deg selv tre spørsmål etter hver treningsøkt, sier Thompson Rule: Hva gjorde jeg bra? Hva ville jeg gjort annerledes? Hva skal jeg gjøre bedre neste gang? Dette, sier hun, tvinger deg til å trekke noe positivt ut av hver treningsøkt mens du samtidig er ærlig med deg selv om hvordan ting går, og hvilke justeringer du kan gjøre på treningsøktene dine for å komme deg raskere fremover. Gjenta referansetreningen hver fjerde til åttende uke for å se hvordan det ligger an med den generelle formen din, foreslår Rothstein.

Du bør begynne å føle at formen din er på vei tilbake der den var etter noen uker, sier Thompson Rule. Bruk allikevel den første måneden som en oppstartsperiode som handler om å «integrere treningsprogrammet inn i livet ditt igjen,» sier hun. Ting som å finne utstyret som får deg til å føle deg bra, et praktisk tidspunkt å trene på og bli komfortabel med det faktum at du kanskje må gjøre justeringer til du får alt til å stemme, kan hjelpe deg.