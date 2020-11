Hold den mentale energien oppe for å prestere bedre

Vitenskapen om mental tretthet

På samme måte som at du kan bli fysisk utmattet etter en løpetur på 10 kilometer eller rask HIIT-trening, kan du bli mentalt utmattet etter en lang arbeidsdag eller en tøff oppgave som bare varer noen få minutter, forklarer Kristy Martin, assisterende professor ved University of Canberra Research Institute for Sports and Training in Australia. En oppgave som forårsaker mental tretthet er som regel «noe du helst ikke vil gjøre, enten fordi det er veldig utfordrende eller veldig kjedelig», sier Martin.



Andre studier har vist at mental tretthet kan påvirke din evne til å opprettholde et visst effektnivå på en stasjonær sykkel, holde en isometrisk øvelse (for eksempel planken) over lengre tid eller holde farten oppe gjennom en 1500 meters svømmetur. Men legg merke til at ingen av disse er eksplosive aktiviteter. Det er fordi utholdenhet, det vil si «enhver aktivitet der du trenger å sette tempo selv», ifølge Martin krever bevisst mental innsats for å fortsette når man begynner å føle seg sliten. «Og fordi mental tretthet øker oppfatningen av innsats, blir denne beslutningen mer vanskelig etterhvert», sier hun. I løpet av en 20-sekunders eksplosjon av krefter har du derimot mindre tid til å tenke over det eller miste motivasjonen.