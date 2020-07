Ta en lur for å forbedre ytelsen

Finn riktig tidspunkt

Hvis du vil prestere på topp under en treningsøkt på ettermiddag eller kveld, kan du prøve å ta en lur mellom kl. 13 og 16, sier Bender. «Dette sammenfaller med det naturlige dyppet i oppmerksomhet som vi alle opplever om ettermiddagen, og det er ikke så nære leggetid at det vil påvirke innsovningen om kvelden.»



Det har også noe å si hvor raskt etter luren du planlegger å trene. Etter en hvil på 90 minutter eller mer bør du gi deg selv 95 til 155 minutter før du trener, for å bli kvitt tretthet og den trege, tunge følelsen du har når du nettopp har stått opp, sier Bender.



Hvis du tar en kortere lur, kan det være en fordel med mindre ventetid mellom søvn og trening. I en studie publisert i The Journal of Biological and Medical Rhythm anslås det at en lur på 25 minutter som avsluttes to eller tre timer før treningsøkten, kan være bedre for prestasjonen din enn en som avsluttes fire timer før. Den eksakte årsaken er ikke kjent, men Bender tror at et vindu på to eller tre timer kan være den rette balansen mellom avtakende sløvhet og økende årvåkenhet.