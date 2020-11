02. Planlegg for det verste.

«For å komme deg gjennom et ultramaraton, må du forvente å bli utfordret på måter du aldri har blitt før», sier McRae. «Når du kommer til kilometer nummer 104 og en storm bryter løs, eller du må klatre opp nok et fjell, eller du føler deg syk til margen – disse tingene forekommer. Så du må forbedre deg mentalt på at de vil skje.»



En måte Laney trener mentalt for å kunne takle den uunngåelige smerten under et løp: jevnlige isbad. «Jeg fyller opp et badekar med isvann og bare sitter der», sier han. «Innen fem minutter vil jeg kjempe imot hjernen min som bare 'kom deg ut derfra! Du må komme deg ut!' Men jeg bare sitter der og absorberer det, noen ganger i opp til 15 minutter. Jeg roer ned pusten min. Jeg kommer til et punkt der jeg sier 'neida, det går bra'.



Det vil ikke si at du må bli til en istapp for å bygge viljestyrke. Du kan begynne med å praktisere en psykologisk teknikk kalt «realistisk optimisme», eller ta en mental notis av hver bidige ting som kan gå feil og utvikle en beredskapsplan for alt. På den måten er det mindre trolig at du vil la deg vippe av pinnen hvis noe går galt.



03. Se det før du gjør det.

I likhet med de fleste eliteløpere, driver både McRae og Laney med litt visualisering før løpet. «Jeg elsker å gjøre en rekognosering av løypen», sier McRae. «Jeg ser for meg hver del av løypen mentalt mens jeg sovner inn – hvor hver bakketopp er, hvor hjelpestasjonene er. Jeg ser for meg selv løpe inn i hjelpestasjonene og nøyaktig hva jeg skal gjøre i hver enkelt.»



Laneys tilnærming, derimot, er akkurat det du forventer deg fra en atlet som sitter i isvann for å skjerpe nervene. «Jeg bare går rett til problemet», sier han. «Jeg vet at jeg ikke trenger å øve på de delene som føles bra, så jeg forestiller meg at jeg er veldig varm og veldig tørst, og at magen min føles elendig. Og jeg er åtte kilometer fra en hjelpestasjon.»



Begge løpernes visualiseringer er til den samme nytten: å forbedre seg mentalt på det forventede og uforventede slik at når den tid kommer, så er refleksene deres skarpere og fokuset sterkere. Og det er ikke bare nyttig for episke løp. Natten før en joggetur om morgenen, prøv å forestill deg hver sving i løypen, vinden på huden, og hver låt på spillelisten din. Når du strammer lissene om morgenen, se om du ikke beveger deg litt raskere – eller bare har det mer gøy.