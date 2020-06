Velg riktig musikk for å få energi til løpingen

For å få fordelen fra musikken optimalt, må du finne sanger med beats per minute (BPM) som synkroniserer med løpstempoet ditt.

Hvis du løper et enkelt restitueringsløp eller varmer opp, foretrekker du kanskje sanger med under 120 BPM, noe som kan holde pulsen og tempoet i sjakk slik at du ikke presser hardere enn du vil, foreslår Karageorghis.



For tempoløp eller dager hvor du virkelig vil utfordre deg selv, kan raskere sanger gi den inspirasjonen du trenger for å øke tempoet, i følgeforskning publisert i The Journal of Strength and Conditioning Research. Se etter sanger med 140 BPM eller høyere.



OG det har vist seg at å lytte til saktere musikk etter trening senker blodtrykket og pulsfrekvensen raskere enn hvis du lytter til rask eller ingen musikk, rapporterer en studie publisert i Indian Journal of Physiology and Pharmacology. I tillegg kan det å lytte til rolig musikk etter en tøff treningsøkt også forbedre humøret ditt, ifølge forskning som Karageorghis publiserte i tidsskriftetMedicine & Science in Sports & Exercise.



Den morsomme delen: Bruk denne informasjonen til å sette sammen forskjellige spillelister, og oppdag hva som fungerer best for å motivere deg.



Få mer inspirasjon

For ideer til sanger, kan du sjekke ut Nikes spillelister på Spotify og Apple Music. Vi har spesifikke spillelister for dine lengste løpeturer (hør nå på Spotify og Apple Music) og tempoløp (hør nå på Spotify og Apple Music), pluss spillelister laget av atleter som Shalane Flanagan og Eliud Kipchoge.



Du kan til og med høre på melodiene dine gjennom Nike Run Club-appen under guidede løp. Fra hovedskjermen trykker du på musikkikonet og velger ett av alternativene: Apple Music (krever abonnement), Spotify (krever en premiumkonto) eller annen musikk. Musikken vil dempes så trenerstemmen kommer gjennom, slik at du får det beste fra begge verdener.