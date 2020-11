Atlet-mentaliteten i seks punkter

Flaherty har gjort grundige studier av de mentale vanene og opptredenen til flere hundre gullmedaljevinnere, verdensmestere og rekordholdere i 15 år. Resultatene har han brukt til å hjelpe atleter med å forbedre ytelsen sin. Nylig inngikk han et samarbeid med Dr. Stephanie Cacioppo, som er leder av Brain Dynamics Laboratory ved University of Chicago Pritzker School of Medicine og medlem av Nike Performance Council, for å koble resultatene til nevrovitenskap. «Jeg ble svært overrasket over hvordan Ryans forskning stemmer overens med vitenskapen», sier Dr. Cacioppo.



De mentale vanene og opptredenene som ble kartlagt, gjelder ikke bare for topputøvere, mener Flaherty og Dr. Cacioppo. De kan brukes av alle som vil løpe raskere, spille bedre eller bare leve et bedre liv.



01. Snakk til deg selv.

Ikke bare lytt til stemmene i hodet ditt, men snakk med dem på en strategisk måte. Ekspertene kaller det «selvsnakk» eller den indre dialogen. Nesten alle idrettsutøvere gjør det i utfordrende øyeblikk, og det kan bidra til å sette fokus og gi deg bedre selvtillit. På denne måten kan du virkelig yte ditt beste, spesielt når du snakker med deg selv som om du var din egen bestevenn. Du kan være støttende («Du klarer dette!»), gi instruksjoner («Trekk pusten dypt»), men vær for all del ikke dømmende. Det er ingen grunn til å kalle seg selv stygge ting fordi du bommet på et mål eller ikke ble valgt ut til å spille. Det er også viktig å uttrykke seg i andre- eller tredjeperson: Du kan si «hun» eller «du» i stedet for «jeg». Det hjelper deg med å få litt følelsesmessig avstand og gi deg selv den samme godheten som du ville gitt til en nær venn.



02. Se det for deg. Gjør det.

Mange eliteatleter går gjennom hvert steg i konkurransen mentalt natten før de skal prestere. De ser for seg at de står opp, og alt som skjer fram til de mottar gullmedaljen på prisutdelingen. Visualisering, eller det å virkelig se for seg positive resultater eller handlinger i detalj, gjør sinnet klart for selve opplevelsen. Det gjør refleksene bedre, du får bedre selvtillit og utholdenheten blir bedre når du faktisk opplever det. Og du bør ikke bare se for deg at alt går bra. Det anbefales også å se for seg ting som kan gå galt, slik at hvis du støter på et hindrer, vil det være mindre sjanse for at du blir stresset, fordi du allerede har en plan for hvordan du skal håndtere det. Du kan også bruke denne teknikken i hverdagen, for eksempel hvis du skal dra i land drømmejobben på et intervju, delta på din første triatlon til tross for at du ikke er så god til å svømme, eller på trening.