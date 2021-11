Hvorfor og hvordan du omfavner det ukjente, ifølge psykologeksperter

Det er en del av menneskets natur at vi føler oss urolige når vi ikke vet hva som vil skje. For forgjengerne våre var «usikkerhet synonymt med fare, og måtte unngås med alle midler», sier dr. Robin Buckley, sjefstrener fra New Hampshire, USA. Er hulen for mørk til at du kan se om en sulten sabeltanntiger venter innenfor? Best å holde seg unna.

Instinktet for å unngå det usikre sitter så dypt at vi foretrekker å lide gjennom noe vi kjenner til fremfor å bevege oss inn i ukjent territorium. Et godt eksempel: I en britisk studie ble folk mindre stresset hvis de visste helt sikkert at de ville få et smertefullt elektrisk støt enn hvis sjansen for det var 50/50.