Du trenger ikke flytte inn på treningsstudioet eller løfte blytunge vekter for å oppnå disse fordelene. Prøv å gjøre styrketrening minst to ganger i uken. Få med øvelser for kjernemuskulaturen, slik som planke og liggende sykling (et åtteukers treningsprogram for kjernemuskulatur viste seg å forbedre blant annet løpsøkonomien hos universitetsatleter, ifølge forskning publisert i PLOS One), og øvelser med ett ben, slik som utfall og splittknebøy, som ligner på bevegelsene i løping. Sjekk ut treningsøktene i Nike Training Club-appen for flere ideer.



07. Planlegg søvnen din



Du har nettopp fullført en suveren sprintøkt. Kroppen din absorberer noe av det arbeidet – og forbedrer tempoet ditt – etter løpeturen, når den bygger opp igjen nedbrutte muskelfibre for å tilpasse seg den økte belastningen du nettopp utsatte den for. Et viktig tidspunkt for denne restitusjonen er når du sover. For å sikre at du får minst syv timer søvn, minimumsantallet som anbefales av eksperter, kan du stille inn en alarm 30 minutter før du skal være i seng. «Å planlegge et sovetidspunkt er en av de mest nyttige endringene for mange av atletene mine», sier Cheri Mah, MD, lege og forsker ved UCSF Human Performance Center og medlem av Nike Performance Council. «De bygger det inn i rutinene sine, akkurat slik de gjør med andre deler av treningen sin.»



08. Fyll på med drivstoff



For å bli raskere trenger du ikke å følge en diett med mye fett og lite karbohydrater – eller med lite fett og mye karbohydrater. Du trenger ikke stresse med makronæringsstoffer eller kutte ut sukker. Du må bare balansere måltidene dine.



«Tenk på det som én eller to håndflatestore porsjoner med proteiner, som kylling og fisk, eller bønner og tofu hvis du spiser plantebasert; én eller to knyttnevestore porsjoner med grønnsaker, med fokus på god variasjon av farger; én eller to håndfuller med karbohydrater, som frukt og fullkorn; og én eller to tommelstore porsjoner med sunt fett, som avokado, nøtter og olivenolje», sier ernæringsfysiolog Ryan Maciel, som er sjef for treningsernæring hos Precision Nutrition.



Bruk denne kombinasjonen som et utgangspunkt for måltidene dine, og du får gitt kroppen det den trenger for å prestere (og restituere) på sitt beste, sier Maciel.



09. Pust som dette



Konsentrer deg om å ta dype åndedrag når du løper, slik at magen din blåser seg opp når du puster inn, og trekker seg sammen igjen når du puster ut, sier dr.psychol. Belisa Vranich, klinisk psykolog og forfatter av Breathing for Warriors. Dette bidrar til å åpne opp mer plass til oksygen i lungene. «Den tetteste, mest oksygenrike delen av lungene dine er nederst ved ribbena», forklarer Vranich.



Denne magepustingen hjelper deg med å puste mer effektivt – du kan få den samme mengden oksygen på ett dypt åndedrag som du får på flere grunne åndedrag – og det gir deg flere valgmuligheter når det kommer til hastighet, sier Vranich. Når du tar dypere åndedrag, leverer du mer oksygen til musklene dine når de trenger det som mest, og det gjør at du kan opprettholde eller øke hastigheten.