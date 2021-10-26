Hvis en løper fikk tre ønsker fra ånden i lampen, ville nok ett av dem vært å løpe raskere. (De andre to ville kanskje vært for svale sommerdager hele året og at løpeturene skal kjennes enkle, fine og smertefrie.)

Selv om ikke hver eneste person som tar på seg skoene stresser over tempoet sitt, kan vi nok trygt si at de fleste løpere ville tatt imot en ny personlig rekord med åpne armer – alle føler seg som en råtass når de knuser sin egen tid. Dessverre finnes ikke slike ånder i virkeligheten, og ekte fart krever ekte innsats.

Men for å holde oss til virkeligheten: Du kan bli raskere, litt etter litt, uten å løpe til du blir ødelagt. Du kan prøve følgende forslag for en realistisk fremgang mot et høyere tempo. Og hvis du har lyst til å gi alt du har (kudos), prøv dem alle.