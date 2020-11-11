I vårt jag etter å mestre «hvordan», går vi ofte forbi «hvorfor», sier forfatteren og motivasjonstaleren Simon Sinek. Han mener at før vi begynner med noe — en treningsrutine, en ny jobb, et forhold — så trenger vi en krystallklar grunn til å gjøre det. Dette er nøkkelen til å få ut potensialet i hver del av livet. I denne episoden sitter han med verten Ryan Flaherty for å hjelpe oss med å rette oppmerksomheten på formålet vårt, håndtere stress og tenke på nytt rundt vår daglige trening som «en endeløs kamp».