Podkasten Trained: Finn din «hvorfor» med Simon Sinek
Veiledning
Bøkene og TED-foredragene hans om motivasjon inspirerte millioner. Nå forteller forfatteren oss om hva forskningen hans betyr for atleten.
I vårt jag etter å mestre «hvordan», går vi ofte forbi «hvorfor», sier forfatteren og motivasjonstaleren Simon Sinek. Han mener at før vi begynner med noe — en treningsrutine, en ny jobb, et forhold — så trenger vi en krystallklar grunn til å gjøre det. Dette er nøkkelen til å få ut potensialet i hver del av livet. I denne episoden sitter han med verten Ryan Flaherty for å hjelpe oss med å rette oppmerksomheten på formålet vårt, håndtere stress og tenke på nytt rundt vår daglige trening som «en endeløs kamp».
Har du et spørsmål om tankesett, bevegelse, ernæring, restitusjon eller søvn? Har du et forslag til gjest eller tema? Send en e-post til Flaherty på trained@nike.com, så ser han hva han kan gjøre.