01. Forplikt deg til forpliktelsen.

For at en prosess skal kunne kalles en prosess og ikke et engangstilfelle, må du per definisjon gjenta elementene prosessen omfatter, flere ganger over tid, enten det gjelder for eksempel trening og sunne måltider eller du bruker én time på å lære deg å lese musikk og én på å lære akkordene. Hvis langsiktig forpliktelse virker umulig for deg, eller du føler deg umotivert, kan du tenke på at hver gang du krysser av for en utført oppgave, blir det litt lettere neste gang, og det er noe som bidrar til å gjøre deg konsekvent, sier dr. Cacioppo.



02. Skjerp strategien din.

Å ha en prosess er ikke det samme som å prøve å gjøre alt. (La oss være ærlige: Det kan ingen.) Vellykkede mennesker sikter seg inn på hva de har tenkt å oppnå, og identifiserer nøyaktig hva som skal til for å gjøre det, sier dr. Cacioppo. Derfor kan mange toppidrettsutøvere «periodisere» treningen til blokker som fokuserer på individuelle ytelseskomponenter, for eksempel styrke, hastighet eller utholdenhet, slik at de ikke blander det med en annen (og fordi de er tolerante for det faktum at de har begrenset med energi og tid å sette av til å nå målene de setter seg).



I stedet for å prøve å multitaske for å komme til målstreken raskere, må du lage handlingsplaner som spesifiserer hvordan, når og hvor du skal gjøre noe, kalt implementeringsintensjoner. Forskning viser at disse kan hjelpe deg med å nå ett mål om gangen, men at de er mye mindre nyttige når du jager mange samtidig.



03. La deg selv puste.

Når du har etablert en prosess som fungerer for deg, sier dr. Cacioppo at det er greit hvis noen elementer begynner å føles underbevisste over tid. Det er faktisk en god ting, sier hun: Det betyr at du adopterer sunne vaner og gir ditt høyt presterende sinn en sårt tiltrengt pause.



Du vet hva de sier – stol på prosessen.