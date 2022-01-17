Helt ærlig: Hardt arbeid er ikke det eneste som står mellom deg og målet ditt.



Du må også ha et strategisk tankesett, ifølge dr. Patricia Chen, assisterende professor ved institutt for psykologi ved National University of Singapore. Hun er en av forfatterne bak tre nye studier om strategisk tankesett, som egentlig innebærer det å ta et steg tilbake til når fremgangen stopper opp eller går tregere, og stille deg selv ett stort spørsmål: Finnes det en bedre vei fremover?



Velykkede mennesker stiller regelmessig prosessen sin dette spørsmålet, begrepet som fanger alt de gjør med hensikt, dag etter dag, for å bli bedre og komme nærmere målene sine, sier dr. Stephanie Cacioppo, nevrolog og leder for Brain Dynamics Laboratory ved University of Chicago Pritzker School of Medicine.



En prosess er omfattende og helhetlig. Det handler ikke bare om for eksempel treningsøktene dine. Det handler også om hvordan du forbereder deg, hvordan du sover natten før, hva du spiser, om du gir deg selv tid til å varme opp, og hvor grundig du logger detaljene og restituerer etterpå slik at du kan gjøre små fremskritt hver dag. Det handler også om å spørre deg selv, ganske regelmessig, om det er noe du kan legge til, endre eller fjerne for å forbedre deg enda mer.



«Ved å etablere en prosess kan du finne den indre motivasjonen for stadig læring og utvikling», sier dr. Cacioppo. Det kan også gjøre arbeidet ditt bærekraftig og lystbetont, fordi du er helt koblet på formålet ditt og prosessen din her og nå, sier hun. Slik gjør du det.