Vijf eenvoudige manieren om gezonder te eten

Soms betekent lief zijn voor jezelf, minder doen, vooral als het gaat om work-outs en voeding. Of je nu een hardloper, een lifter of geen van beide bent, de sleutel om positieve veranderingen aan te brengen in je eetgewoonten is concentreren op vooruitgang in plaats van perfectie.

Volgens John Berardi, PhD en mede-oprichter van Precision Nutrition, heeft jezelf voeden evenveel te maken met hoe je eet als met wat je eet. Hij is gespecialiseerd in de biochemie van voedingsstoffen en helpt atleten hun prestaties en herstel te bevorderen met voeding. Hier volgen zijn vijf principes voor gezond eten.