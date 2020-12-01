3 manieren om meer mindful te worden

Het ding is: de bovenstaande voorbeelden zijn vergelijkbaar met push-ups doen tijdens een reclameblok of de trap nemen in plaats van de lift. Net zoals je moet sporten om lichamelijk fit te worden, is dagelijkse, of bijna dagelijkse, oefening nodig om de volledige geestelijke en lichamelijke voordelen van mindfulness te krijgen, volgens onze expert.



Net als bij sport kun je voor meerdere manieren kiezen en 'crosstrainen'. Je zou je op de ene dag voor het ontbijt op je adem kunnen richten en een lichaamsscan kunnen doen, en de volgende dag eens echt kunnen gaan zitten voor een begeleide meditatie. Begin met een behapbare sessie van vijf minuten en bouw langzaam op naar een langere duur (20 minuten is een goed streven volgens Wignall).



Klinkt zwaar? Zoals bij elk type training moet het zwaar zijn, wil het effect hebben, aldus Wignall. "Veel mensen worden afgeschrikt omdat mindfulness wordt gepresenteerd als middel dat je helpt ontspannen of innerlijke rust geeft." Die voordelen heb je echter niet direct, die komen later. "Mindfulness hoort net zomin een kalmerend effect te hebben als 70 kilo bankdrukken. Het werkt omdat het moeilijk is, net zoals je spieren sterker worden omdat je ze uitdaagt", aldus Wignall. "Wees je bewust van elke keer dat je wordt afgeleid en vestig je aandacht dan opnieuw op het heden. Dat is een mindfulnessrep. En doe je geen reps, dan kweek je geen spieren."



Onthou het volgende als je gefrustreerd raakt: worstelen met meditatie (of pistol squats, pull-ups of elke andere vaardigheid die je nog niet onder de knie hebt) is een goed teken volgens Wignall, omdat het betekent dat je aan een zwakte werkt. "Ik heb gemerkt dat de klik al snel volgt als mensen het op die manier gaan beschouwen."