3 manieren om meer mindful te worden

Het goede nieuws is dat meditatie niet de enige manier is om je hoofd leeg te maken, ontstressen en te kalmeren. Als je erover nadenkt is het doel van meditatie om je te leren meer mindful te worden. Er zijn echter andere manieren om dat doel te behalen en er de vruchten van te plukken.



"Mindfulness is aandachtstraining", zegt Nick Wignall, PhD, klinisch psycholoog bij het Cognitive Behavioral Institute of Albuquerque. "Het is de mentale spier waarmee we kunnen 'terugschakelen' vanuit een hogere versnelling, zoals probleemoplossend denken, naar een stap daarvoor, zoals observeren.



Als die spier zwak is, kan elk ding je aandacht opeisen, volgens Wignall. Is de spier getraind en sterk, dan blijf je je emoties eenvoudiger de baas en is het makkelijker om de controle te behouden in bepaalde situaties, of dat nu kalm blijven is tijdens een discussie of het vinden van je flow in de sportschool. "Als het aankomt op je welzijn, prestaties leveren en goede relaties onderhouden, is het moeilijk om een spier te bedenken die belangrijker is", aldus Wignall.