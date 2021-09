5 signalen dat je lichaam een rustdag nodig heeft, volgens experts

Je weet waarschijnlijk heel goed dat je het rustig aan moet doen en misschien zelfs je foamroller uit de kast moet halen wanneer je trillende dijen al moeite hebben met dat kleine stukje naar het toilet. Maar vermoeidheid, veroorzaakt door microscopische scheurtjes in je spiervezels door de belasting van oefeningen (en de reactie van je lichaam om die schade te repareren) is niet het enige teken dat je je lichaam — en geest — een dagje rust moet geven.

Je voelt je misschien stoer wanneer je door de pijn heenbijt. Maar als je rust en herstel overslaat, dan krijgt je lichaam nooit de kans om de energievoorraden aan te vullen en beschadigd weefsel te repareren, zegt Andrew Watkins, gecertificeerd trainer en Director of Strength and Conditioning bij het Sports Performance Lab. Deze fysieke belasting eist veel van het vermogen van je lichaam om optimaal te presteren. En als je ook nog eens te maken hebt met mentale en emotionele stress in je dagelijks leven dan is het nog lastiger om tussen work-outs te herstellen, waardoor je te maken krijgt met ergere tekorten, en achteruitgaat in plaats van vooruit.

Het is gelukkig heel eenvoudig om te weten wanneer je op de rem moet trappen. "Je lichaam is een machine en het is goed om te weten wanneer je het rustiger aan moet doen", zegt Watkins. Let goed op vermoeidheid. Het is een van de vele tekenen. Let ook op deze minder bekende tekenen die aangeven dat je rust en ontspanning nodig hebt.