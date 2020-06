Voeding voor, tijdens en na je run

Met de juiste voeding kun je sneller en verder lopen en ook vlotter herstellen.

Weten wat je moet eten en wanneer is de sleutel tot succes als je alles uit je runs wilt halen. We hebben met de experts gesproken om er zeker van te zijn dat je van de juiste hulpmiddelen bent voorzien om de juiste voedingsstoffen binnen te krijgen die je als duurloper nodig hebt om je trainingsschema met succes te voltooien.



Slim eten leidt tot goede loopprestaties. Zo simpel is het echt.



"De kern van een goed voedingsprogramma is dat je voldoende voedingsstoffen in je lichaam hebt om je work-out te kunnen doen en dat je de juiste voeding binnenkrijgt om je lichaam te helpen herstellen van je work-outs", zegt Monique Ryan, RDN, een sportvoedingsdeskundige met meer dan 25 jaar ervaring in het adviseren van professionele atleten en duurlopers en teams. Als je het op die manier bekijkt heb je altijd genoeg brandstof voor je volgende run.



Hoewel wat je eet en wanneer van vele diverse factoren afhangt, bijvoorbeeld hoe lang je loopt en wat je van jezelf vraagt, is de gemeenschappelijke factor bij hardlopers wel wat je precies op je bord legt.



Duurlopers moeten meer dan de helft van hun calorieën uit koolhydraten halen, een kwart uit proteïnes en de rest uit vetten, aldus Ryan Maciel, RD, hoofdcoach prestatievoeding bij Precision Nutrition. Bij koolhydraten moet je denken aan voedingsrijke etenswaren, zoals zoete aardappelen en andere zetmeelrijke groenten en hele granen. Proteïnes kunnen verkregen worden uit dierlijke en plantaardige voedingsbronnen: kip, vis, yoghurt, eieren, zaden, bonen en tofu. En goede bronnen van vetten zijn avocado's, noten en olijfolie.



Om goede prestaties neer te zetten is deze specifieke verdeling van voedingsstoffen noodzakelijk. Wanneer je hardloopt verbrand je een combinatie van koolhydraten en vetten, legt Ryan uit, "hoe intenser je run is, hoe meer koolhydraten je nodig hebt". Koolhydraten worden opgeslagen in de spieren en de lever als glycogeen en worden vrijgegeven als glucose, de meest makkelijk benaderbare bron van energie voor je lichaam.



Als je die glycogeenvoorraden uitput, dan zul je niet meer je gewenste intensiteit en/of duur kunnen behalen, zegt Ryan. "Dan kom je de man met de hamer tegen", zegt ze. Volgens Maciel gebeurt dat in de regel na ongeveer twee uur conditietraining, als je niet opnieuw iets eet.