Hoe je kunt beginnen — of opnieuw kunt beginnen — met je wellnessroutine

Om je voor te bereiden op de onvermijdelijke tegenslagen onderweg, adviseert Wignall een mantra van motivatie-expert James Clear: sla nooit twee keer over. Oftewel: als je een run hebt overgeslagen of een halve nacht tv hebt gekeken in plaats van naar bed te gaan, zeg dan tegen jezelf dat dat niet nog een keer gaat gebeuren. "Dat stimuleert je ambitie en maakt dat je je best blijft doen om je aan je routine te houden," aldus Wignall. "En het brengt ook een stukje zelfcompassie mee, dat je begrijpt dat je zo nu en dan een keertje overslaat." Wignall heeft een trucje om je aan zo'n mantra houden zonder in de strenge officier te schieten of jezelf een schuldcomplex aan te praten. Als het een keer mis gaat, ga je met jezelf om zoals je dat met een goede vriend zou doen. "Je zou wel erkennen dat er iets niet goed is gegaan, maar daarna zou je die persoon aanmoedigen en steunen — en niet uitgebreid bekritiseren."



Wat al deze tips gemeen hebben, is dat ze vragen om kleine veranderingen en niet om perfectie. Maar ze betalen zich rijkelijk uit: je gaat van alleen beloven dat je nu echt gezonder gaat leven naar... daadwerkelijk gezonder leven.