Hoe je je work-out-routine weer op peil krijgt

Als je niet regelmatig stilstaat bij je vooruitgang, bestaat de kans dat je de kleinere, minder voor de hand liggende verbeteringen over het hoofd ziet en mogelijk sneller geneigd bent de spreekwoordelijke handdoek in de ring te gooien. "Soms lijkt het alsof je geen enkele vooruitgang boekt", aldus Fearon. Je denkt misschien dat je ontwikkeling stilstaat, maar misschien heb je meer energie, spring je hoger tijdens het sporten of slaap je beter. Dat zijn stuk voor stuk kleine overwinningen. Gebruik deze twee methoden om je overwinningen voor jezelf in kaart te brengen:

Stel jezelf na elke work-out drie vragen, aldus Thompson Rule: wat heb ik goed gedaan? Wat zou ik anders doen? Wat ga ik de volgende keer beter doen? Dat dwingt je om het positieve uit elke trainingsessie te halen en tegelijkertijd eerlijk naar jezelf te kijken. Dan weet je hoe het met je gaat en kun je je work-outs aanpassen om sneller vooruit te komen. Doe je ijkpunt-work-out elke vier tot acht weken om te zien hoe je algehele conditie vooruit is gegaan, adviseert Rothstein.

Na enkele weken achter elkaar trainen zou je je weer fitter moeten gaan voelen, aldus Thompson Rule. Maar wees in de eerste maand niet al te streng voor jezelf, het gaat er vooral om "dat je je trainingen weer kunt terugbrengen in je leven", benadrukt ze. Wat onder meer kan helpen: vind de gear waarin je je goed voelt, achterhaal welk tijdstip je het fijnst vindt om te sporten, en geef jezelf de ruimte voor aanpassingen aan je routine als je merkt dat die nog niet helemaal lekker loopt.