Hoe je je work-out-routine weer op peil krijgt

01. Kijk naar de feiten.



Je moet weten wat je beginpunt is om je eindresultaat te kunnen bereiken. Als je bijvoorbeeld als hardloper sneller of vaker de 5 km wilt lopen, raadt Nike Master Trainer Joslyn Thompson Rule aan om die afstand eerst een keer afwisselend wandelend en hardlopend af te leggen en te kijken hoelang je erover doet. En als je weer een push-upmachine wilt worden, kijk dan hoeveel je er op dat moment kunt doen. Deze zogeheten benchmarkwork-out is een middel om je vooruitgang bij te houden.



Pas op: je bent misschien geneigd om je huidige toestand te vergelijken met een eerdere, fittere jij. Dat moet je niet doen, zegt Fearon, omdat dat ertoe kan leiden dat je te hard van stapel loopt om snel resultaat te behalen. Maar hiermee vergroot je alleen de kans op blessures. "Het is een mentale klap voor mensen als ze doorhebben dat ze fysiek minder kunnen dan voorheen. Hun gemoedstoestand wordt slechter en hun motivatie neemt af", aldus Fearon. Daarnaast hebben mensen de neiging om zich bepaalde work-outs als makkelijker te herinneren dan dat ze daadwerkelijk zijn, dus is hun frustratie des te groter als die work-outs nu veel minder soepeltjes gaan. Dat kan voor mensen reden zijn hun sportambities voor eeuwig in de ijskast te zetten. De juiste aanpak is om je door het verleden te laten motiveren: je bent fit geweest, dus je kunt het weer worden.





02. Maak een plan en hou je eraan.



Als je de juiste ingrediënten hebt en een recept stap voor stap volgt, is het eindresultaat (meestal) zoals je het voor ogen had. Hetzelfde geldt voor sporten. De kans op slagen is vele malen groter als je precies weet wat je wilt bereiken en hoe je dat wilt bereiken. En op die manier voorkom je ook dat je te veel hooi op je vork neemt en overweldigd raakt, zegt Fearon. Bovendien kan een nauwkeurige planning je helpen op koers te blijven als iets anders (een tijdrovend project, een tumultueuze week met je partner) het leeuwendeel van je tijd en aandacht opeisen.



Het juiste plan begint met jezelf vragen wat je weer wilt gaan doen, of dat nu een routine oppakken is of een bepaalde vaardigheid weer in de vingers krijgen. Stel voor jezelf vervolgens een weekdoel (bijvoorbeeld drie keer per week trainen), een maanddoel (bijvoorbeeld deadliftgewicht opbouwen) en een kwartaaldoel (een nieuw persoonlijk deadliftrecord behalen), zegt Rothstein, die aanraadt om je work-outs minstens een week van tevoren in te plannen.



Rothstein raadt aan om de eerste drie à vier weken twee of drie work-outs van lage of gemiddelde intensiteit te doen om je spieren weer te laten wennen. Als je dat hebt gedaan, kun je er elke week één work-out extra bij doen, tot je op zes work-outs per week zit. Waarschijnlijk is dat ook wat je op je piek deed. Wanneer je vier work-outs per week consistent kunt volhouden, kun je de intensiteit van twee of drie (als absoluut maximum) sessies per week verhogen.



Je weet dat je klaar bent voor hogere gewichten of intensere bewegingen als je 48 uur na een work-out waarvan je voorheen spierpijn kreeg nu geen of minder spierpijn hebt, aldus Rothstein. Wat cardio betreft raadt Rothstein aan om je in het begin op work-outs van 30 tot 45 minuten en van gemiddelde intensiteit te richten om je aeroob vermogen te vergroten. Later kun je elke week vijf minuten extra aan je sessie plakken tot je een tijdsduur hebt bereikt die voor jou werkt. Probeer die langere sessies nu vol te houden terwijl je de intensiteit verhoogt door sneller te bewegen, er weerstand of een helling in te verwerken, of kortere of minder rustpauzes te nemen.