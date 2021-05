Zes manieren om rustig te eten – en ervan te genieten

Hoe vaak heb jij aan het aanrecht gestaan of door je sociale feed gescrold (of, wees eerlijk, beide tegelijk) terwijl je je lunch naar binnen werkt? Hoe vaak heb je een smoothie zo snel opgedronken dat je het gevoel had dat die 6 euro weggegooid geld was?



Voordat je aan die spiraal van schuldgevoel begint, weet dan dat het niet allemaal jouw fout is. Tientallen factoren kunnen ervoor zorgen dat je je eten naar binnen werkt, volgens dr. Kathleen Melanson, docent en hoofd van het afstudeerprogramma voor voeding- en voedselwetenschappen aan de Universiteit van Rhode Island College of Health Sciences.



Zo is er pure honger, bijvoorbeeld. Angst, stress en andere emoties waar velen van ons ervaring mee hebben deze dagen kunnen leiden tot het opslokken van maaltijden. Bij sommigen zit snel eten in het bloed. En dan heb je nog onze omgeving, die veel invloed heeft: velen van ons leren van vroeg af aan dat snelle maaltijden efficiënte maaltijden zijn. "Eten is weer iets om van je to-dolijstje af te strepen", legt Melanson uit.