Tips om bladgroente goed te laten smaken, van experts

De nieuwe wetenschap achter salade

Als we 'voedsel voor de spieren' zeggen, denk je vast aan 'eiwitten', of niet? Slim antwoord. Maar bedenk wel: of je bladgroenten eet of niet, kan een verschil maken bij je spierkracht, ongeacht hoeveel eiwitten je binnenkrijgt, zo blijkt uit een recent onderzoek in The Journal of Nutrition.



Hoe dan? Bladgroenten zoals boerenkool, rucola, spinazie, kool, snijbiet, sla en bietengroen bevatten zogeheten nitraten. Je lichaam zet deze om in stikstofmonoxide, dat de werking van je bloedvaten verbetert, aldus Ryan Andrews, diëtetist en hoofdvoedingsdeskundige en -adviseur bij Precision Nutrition. Om preciezer te zijn kan het de bloedsomloop verbeteren, waardoor meer voedingsstoffen en zuurstof aan je spieren worden afgegeven en afvalstoffen sneller worden afgevoerd. Door deze opgevoerde werking van je vaatstelsel kunnen groenten voor een betere kracht en herstel zorgen, zelfs als je geen topatleet bent, vertelt onderzoeksauteur Marc Sim, postdoc aan de Edith Cowan University School of Medical and Health Sciences.



Door regelmatig groenten te eten krijg je ook gezondere darmen. Je maagdarmstelsel bevat miljoenen bacteriële microben, zowel goede als slechte. Deze kunnen invloed hebben op onder meer je gewicht, bloedsuiker en hersenen, aldus Shiv Desai, gastro-enteroloog bij Austin Gastroenterology. Bladgroenten bevatten een suiker genaamd sulfoquinovose, die de groei van goede microben kan bevorderen, zo wijst een onderzoek in The ISME Journal uit.



Al die voordelen betekenen geen snars als je niet in de buurt komt van de aanbevolen hoeveelheid, wat het geval is voor de meeste mensen, aldus Andrews. (Hoewel Sim opmerkt dat je het voordeel van nitraat al hebt als een van je dagelijkse porties groenten in de vorm van groen en bladeren is.) Eén portie is ongeveer twee kopjes rauw (één kopje gekookt). Neem voor nog meer effect meer dan vijf porties, maar hou het maximaal bij een stuk of 10 op achtereenvolgende dagen, want je lichaam moet al die ballaststoffen ook weer afbreken, zegt Andrews.