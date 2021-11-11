8 tips voor hardlopers om gezond te eten

Dat je genoeg water moet drinken lijkt een open deur. Als je dorst hebt, ga je drinken. Toch? Voor hardlopers ligt hydratatie net iets ingewikkelder.

Als je zweet, verlies je vocht en elektrolyten die je lichaam nodig heeft om goed te functioneren. Dat kan behoorlijk snel gaan en als je dit verlies niet tijdig aanvult, kun je in de problemen komen, aldus Brian St. Pierre, RD, directeur voeding bij Precision Nutrition. "De meeste sportblessures ontstaan door dehydratatie en vermoeidheid, ongeacht de sport die wordt beoefend," zegt hij. "Als je genoeg drinkt, en dus je hydratatie op peil houdt, verminder je de kans op blessures aanzienlijk." (Onderzoek wijst uit dat dehydratatie het uithoudingsvermogen van de spieren verlaagt, waardoor je meer kans loopt op letsel door verzwikking of verrekking.)

Een optimaal energieniveau kun je alleen behouden door voldoende waterreserves, vóór, tijdens en na je work-outs. "Als je gedehydrateerd raakt, kan je lichaam dat niet compenseren," zegt St Pierre, "door altijd je hydratatie op peil te houden, bereik je een optimale performance."

Een goede richtlijn voor hardlopers: drink 12 tot 16 glazen water per dag, vooral als je buiten gaat trainen bij warm weer, aldus Maciel. En als je er moeite mee hebt om zoveel achterover te slaan, neem dan extra fruit en groenten die veel water bevatten. Ook dat helpt om meer vocht in te nemen, voegt St. Pierre eraan toe.

Volgens Maciel moet je voor elke run die meer dan een kwartier duurt een flesje water bij je hebben waaruit je om de 15 tot 20 minuten een paar slokken neemt. Als je van plan bent om meer dan 90 minuten hard te lopen, raadt hij aan om ook een sportdrankje mee te nemen, zodat je de elektrolyten die je uitzweet, zoals natrium en kalium, weer kunt aanvullen. En zorg er bij wedstrijden voor dat je bij elke hulppost een slok neemt. Zelfs het kleinste beetje water helpt.

Over wedstrijden gesproken, let tijdens de week ervoor al goed op je hydratatie, zodat je vochtvoorziening op peil is. Als je dit uitstelt tot een dag van tevoren, of erger nog, tot de dag zelf, dan helpt het drinken van extra water je niet tegen de prestatieverlagende effecten van de dehydratatie die mogelijk ontstaan is tijdens eerdere training, aldus Maciel.

Vergeet tot slot ook niet te drinken nadat je een run of race hebt voltooid. Volgens St. Pierre is er een goede manier om na te gaan of je genoeg gedronken hebt om het verlies aan voch te compenseren, namelijk door jezelf voor en na een run te wegen. Het verschil is dan ruwweg wat je zou moeten drinken om klaar te zijn voor je volgende work-out.