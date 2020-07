8 tips voor hardlopers om gezond te eten

01. Denk niet te veel na over wat je eet



Hardloopvoeding hoeft niet per se ingewikkeld te zijn. Om verder en sneller te lopen, hoef je geen dieet te volgen dat hoog is in vetten en laag is in koolhydraten of vice versa. Je hoeft niet obsessief bezig te zijn met macronutriënten of suiker helemaal op te geven. Breng een goede balans aan in de maaltijden op je bord om slimmer te eten.



"Je kunt het bekijken als een tot twee porties proteïne ter grootte van je handpalm, zoals gevogelte of vis, of bonen of tofu als je vegetarisch bent, een of twee porties groenten ter grootte van je vuist, van veel verschillende kleuren, een of twee handen vol met koolhydraten, zoals fruit en hele granen en een of twee porties ter grootte van je duim aan gezonde vetten, zoals avocado's, noten en olijfolie", zegt Ryan Maciel, RD, hoofdcoach prestatievoeding bij Precision Nutrition. Volg deze combinatie bij je maaltijden om je lichaam te geven wat het nodig heeft om optimaal te presteren (en te herstellen), aldus Maciel.